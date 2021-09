FREMANTLE GOES TO HOLLYWOOD (REPORTER) – CON DUE FILM IN CONCORSO A VENEZIA (“E’ STATA LA MANO DI DIO” E “AMERICA LATINA” CHE PASSA OGGI), IL COLOSSO DELLA TV VA ALLA CONQUISTA DEL CINEMA! L'ARTICOLO DI “HOLLYWOOD REPORTER”: “NON È UN’OPERAZIONE ISOLATA. SOLO QUEST'ANNO FREMANTLE HA 14 FILM PREVISTI IN USCITA OLTRE AD AVER SIGLATO ACCORDI DI 'FIRST-LOOK' CON REGISTI DEL CALIBRO DI SORRENTINO, LUCA GUADAGNINO E MICHAEL WINTERBOTTOM” - SCROSATI: “PER NOI, INVESTIRE NEL CINEMA EUROPEO È COME TORNARE A CASA”

Scott Roxborough per “Hollywood Reporter”

Fremantle, nota per i format di successo “American Idol” e “Ok, il prezzo è giusto”, si sta velocemente ritagliando un ruolo di primo piano nel settore cinematografico come dimostrano i due film in concorso a Venezia e l’accordo con registi del calibro di Luca Guadagnino, Paolo Sorrentino e Michael Winterbottom.

Ne ha fatta di strada Fremantle da Ok, il prezzo è giusto. Il quiz televisivo americano, lanciato nel 1956 e tutt’ora in onda, ha gettato le basi del successo di Fremantle, diventato oggi un colosso televisivo internazionale che produce una grande varietà di programmi tv e numerosi format di successo come American Idol, Britain’s Got Talent [in Italia “Italia’s Got Talent”] e Family Feud.

Ma in occasione del Festival del Cinema di Venezia di quest’anno, Fremantle ha messo da parte le luci abbaglianti degli studi televisivi e si è presentata al Festival con ben due film in concorso, prodotti da The Apartment, società Italiana del Gruppo Fremantle. Parliamo di È stata la mano di Dio, del premio Oscar Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) - racconto autobiografico sull’adolescenza del regista a Napoli negli anni Ottanta - e America Latina, l’ultimo thriller dei fratelli D’Innocenzo (Favolacce, La Terra dell’Abbastanza).

Dopo la premiere a Venezia, È stata la mano di Dio uscirà nei cinema e poi in streaming su Netflix in tutto il mondo. America Latina sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Non sembra trattarsi però di un’operazione isolata. Solo quest'anno Fremantle ha 14 film previsti in uscita oltre ad aver siglato accordi di “first-look” con registi del calibro di Sorrentino, Luca Guadagnino e Michael Winterbottom.

Per il COO Andrea Scrosati, la spinta verso la produzione cinematografica è la naturale evoluzione del successo che Fremantle ha ottenuto nel mondo della serialità televisiva: la società, infatti, ha prodotto alcune tra le più acclamate le serie degli ultimi anni con titoli come The Young Pope (diretta da Sorrentino), L’amica geniale(prodotta da Sorrentino e diretta da Saverio Costanzo), e We Are Who We Are (diretta e prodotta da Guadagnino).

“Oggi i creativi che scrivono per il cinema, e gli attori che ci lavorano, sono gli stessi che scrivono e lavorano per la serialità televisiva” - dice Scrosati. “È con questo genere di “creativi” che vogliamo lavorare. Qualunque sia il loro progetto, un documentario, un film o una serie tv, noi siamo pronti ad affiancarli come partner”.

Scrosati fa notare, inoltre, come il crollo delle finestre theatrical, - che consente quindi a un film di uscire contemporaneamente sia in sala che online sulle piattaforme streaming - abbia offerto “un’enorme opportunità per diversificare il potenziale commerciale dei film”, in particolare per quelli in lingue diverse dall’inglese, che in precedenza facevano fatica a raggiungere una platea internazionale.

Nel catalogo delle produzioni cinematografiche targate Fremantle troviamo, tra gli altri, L’immensità del regista Emanuele Crialese (Respiro) con protagonista Penélope Cruz, prodotto da Wildside; il dramma bellico danese ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Shadow in My Eyes, del regista de Il Guardiano di notte Ole Bornedal; Le otto montagne, film italiano diretto dal belga Felix Van Groeningen (Alabama Monroe - Una storia d'amore) con Luca Marinelli (The Old Guard) ed Elena Lietti (interprete della serie di Sky Italia Anna), film prodotto da wildside.

Sembra tutto un altro mondo rispetto alla “Ruota della fortuna” e al “Cento, cento, cento…” urlato dal pubblico di Ok, il prezzo è giusto. Tuttavia, osserva Scrosati, il cinema fa parte del DNA di Fremantle. “Siamo nati dalla fusione [nel 2000] di diverse società, tra cui la tedesca UFA che ha prodotto Metropolis di Fritz Lang e L’Angelo azzurro con Marlene Dietrich, tra i film più iconici della cinematografia europea”, aggiunge. “Per noi, investire nel cinema europeo è come tornare a casa”.

