16 dic 2019 13:15

UNA FREMANTLE PER TRE: DAL 1° GENNAIO LORENZO MIELI DIVENTA CEO DI ''THE APARTMENT'', SOCIETÀ FOCALIZZATA SU SERIE E FILM. FREMANTLE ITALIA (MIELI PRESIDENTE, IMMIRZI CEO) PRODURRÀ GLI SHOW COME 'XFACTOR' E 'GOT TALENT'. MENTRE WILDISDE SARÀ DIRETTA DA GIANANI COME CEO UNICO - LE ANTICIPAZIONI DI 'VARIETY'