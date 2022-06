27 giu 2022 16:07

FUGA DA VIA SOLFERINO! IL “CORRIERE DELLA SERA” PERDE I PEZZI: NON SI ERA MAI VISTO CHE IN UN PAIO DI MESI CINQUE GIORNALISTI LASCIASSERO SPONTANEAMENTE IL QUOTIDIANO DIRETTO DA FONTANA & STEFANELLI. C'È VASTA INSODDISFAZIONE TRA I REDATTORI, CHE SI SENTONO POCO VALORIZZATI RISPETTO AGLI STRAPAGATI COLLABORATORI ESTERNI (RAMPINI, SAVIANO, VELTRONI) – L’ULTIMO DELLA LISTA DI DIMISSIONARI È ARMANDO STELLA, CHE DIVENTERÀ VICEDIRETTORE DEL “GIORNO”. COSE IMPENSABILI, UN TEMPO, AL “CORRIERONE”. MA SI SA, “CHI HA L’ORO IN CASA VA A CERCAR LA MERDA PER STRADA…”