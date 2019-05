FUORI I MELONI! – A “POMERIGGIO 5”, FRANCESCA CIPRIANI IMPROVVISA UNA DANZA DA BAIADERA, CON UN VESTITO LEOPARDATO, MA UNO DEI SUOI PROVOLONI SI LIBERA PER LA GIOIA DEI TELEPIPPAROLI – IL VIDEO TETTONICO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/i-nuovi-mostri-con-la-cipriani-hot_52643.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

FRANCESCA CIPRIANI

Un video clamoroso, quello mostrato da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 10 maggio. Si tratta del primo posto nella consueta rubrica I nuovi mostri, in cui il tg satirico Mediaset raccoglie il meglio del peggio che si è visto in televisione. O meglio, in questo caso che non si è visto. Già, perché Striscia scodella un video di Francesca Cipriani a Pomeriggio 5, programma di Barbara D'Urso, che per ovvie ragioni è stato censurato. La vulcanica e superdotata showgirl, in studio da Carmelita, sfoggia infatti un abitino leopardato con scollatura vertiginosa.

FRANCESCA CIPRIANI

E non paga si solleva la gonna da seduta, dunque si alza dalla sedia, solleva ancora il vestito, mostra le mutandine e si mette a ballare. Peccato che, nel bel mezzo della danza, le cadano entrambe le spalline del vestito: risultato? I due enormi seni nudi senza alcun velo. Immagini troppo spinte, tanto che Pomeriggio 5 ha scelto di non mandarle in onda, insomma di censurarle. A mostrarle però ci ha pensato Striscia, consegnando alla Cipriani il titolo di "nuovo mostro" della settimana.

FRANCESCA CIPRIANI