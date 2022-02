FUORTES MANI DI FORBICE! - IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI PASSA LA LINEA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO SUL TAGLIO DELL’EDIZIONE NOTTURNA DELLA TGR, CHE HA CREATO UN DISSIDIO VIOLENTISSIMO CON L’USIGRAI - IL TESTO DELLA PROPOSTA: IN SOSTANZA NON SI CHIEDE DI RIPRISTINARE L’EDIZIONE TAGLIATA, MA DI MANTENERE UN “PRESIDIO” SOCIAL E WEB…

La seduta della Commissione di Vigilanza Rai prevista ieri, martedì 22 febbraio 2022, si è sdoppiata anche oggi mercoledì 23, per la mancanza del numero legale per la votazione, avvenuta poche ore fa.

Oltre alla proposta di risoluzione sulla comunicazione della Rai relativa alla pandemia — la cui discussione ha riservato colpi di scena in seno al M5s, come abbiamo svelato in esclusiva qui — senatori e deputati della Commissione di Vigilanza sono stati chiamati anche a votare riguardo alla proposta del Presidente Alberto Barachini sulla vexata quaestio del taglio dell'edizione notturna della Tgr.

PROPOSTA SULLA TGR VOTATA DALLA COMMISSIONE VIGILANZA RAI

Taglio ricordiamo deciso dall'Ad Carlo Fuortes dopo le segnalazioni di Pinuccio di Striscia la Notizia sugli sprechi di un'edizione identica alla precedente, ma aggravata nei costi dai "ricchi straordinari" (ben tre milioni di euro), per citare l'On. Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza Rai, che ha presentato interrogazione al riguardo.

Il taglio ha creato un dissidio violentissimo tra Fuortes e l'USIGRai, che lo ha portato finanche in giudizio, tanto che nella proposta del Presidente Barachini c'è anche l'invito a ricomporre le divergenze al più presto. In anteprima pubblichiamo qui sotto la parte della proposta votata relativa alla Tgr:

In sostanza, non si chiede di ripristinare l'edizione notturna tagliata, bensì a mantenere un "presidio" social e web — vi anticipiamo che si pensa per esempio a un "rullo" di notizie da far passare in sovrimpressione nei programmi di tarda sera — quindi niente più edizioni e costi ulteriori per gli straordinari. Al momento, dunque, la linea di Carlo Fuortes ha a conti fatti prevalso su quella dell'USIGRai. Ora si tratta di capire come andrà l'udienza in tribunale... Vi terremo aggiornati.

