FUORTES MANI DI FORBICE! - ALLA FINE IL CDA RAI HA APPROVATO IL TAGLIO DELL’EDIZIONE NOTTURNA DELLA TGR: IL DIRETTORE DELLE TESTATE REGIONALI, ALESSANDRO, CASARIN, È STATO ABBANDONATO ANCHE DA LEGA E FORZA ITALIA, CHE PRIMA GLI AVEVANO ESPRESSO SOLIDARIETÀ E POI GLI HANNO VOLTATO LE SPALLE - LA “PIDDINA” BRIA SI RICORDA DEL SUO PASSATO PARA-GRILLINO E SI ASTIENE INSIEME AL COLLEGA PENTASTELLATO DI MAJO (VOTANDO CONTRO L'AD)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Il Cda Rai ha dunque approvato il discusso taglio dell'edizione notturna dei Tgr, con quattro sì, due astenuti e un no. Il no, coerente fino in fondo, è quello del Consigliere di Amministrazione in quota Dipendenti e USIGRai Riccardo Laganà. I quattro sì sono quelli dell'Ad Carlo Fuortes, della Presidente Marinella Soldi, di Igor De Biasio in quota Lega e di Simona Agnes in quota Forza Italia.

I due astenuti sono invece il Consigliere Alessandro Di Majo, espresso dal M5s, e la Consigliera di Amministrazione in quota Pd Francesca Bria, che torna agli antichi amori pentastellati non pronunciandosi assieme al collega grillino e, di fatto, andando contro la decisione di Fuortes vicino al Pd.

Altro paradosso: pur avendo sostenuto pubblicamente il Direttore della Tgr Alessandro Casarin, Lega (attraverso De Biasio) e Forza Italia (attraverso Agnes) gli hanno voltato le spalle in CdA Rai votando a favore della cancellazione di una parte della sua testata.

