selvaggia lucarelli

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Covid e del Billionaire, il locale di Flavio Briatore trasformatosi in focolaio. La giornalista mostra sui social un video di una festa avvenuta nel locale dove il personale avrebbe comportamenti irresponsabili: mascherine abbassate e dita in bocca.

Le attenzioni della giornalista poi si spostano su alcuni personaggi famosi e influencer che sono stati contagiati: da Andrea Melchiorre ad Andrea Schiavon, secondo Selvaggia stanno avendo tutti comportamenti discutibili sui social. La Lucarelli ce l’ha anche con Gabriele Parpiglia che pare si sia indignato per la diffusione virale della foto del calcetto con Briatore.

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

La giornalista ricorda poi il caso di Antonella Mosetti che in Sardegna si immortalava alle feste senza mascherina e poi è risultata positiva. E c’è la compagna di Federico Fashion Style che in quarantena parla di Covid e tisane dimagranti nella stessa storia su Instagram.

GABRIELE PARPIGLIA E SINISA MIHAJLOVIC

SELVAGGIA VS FEDERICO FASHION STYLE

Da solodonna.it

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una vera e propria guerra a colpi social tra la famosa giornalista Selvaggia Lucarelli e il parrucchiere delle star Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style!

antonella mosetti

Alla Lucarelli, che ultimamente è impegnata a condannare tutti i vip e i personaggi famosi che continuano a andare in giro in maniera sconsiderata, non è proprio andato giù l’atteggiamento di Lauri.

Lo stylist, infatti, ha raccontato di aver preso il traghetto per rientrare dalla Sardegna (nonostante mostrasse già sintomi come tosse e febbre) dopo aver ricevuto la negatività al test sierologico.

selvaggia lucarelli

Così la giornalista, tramite le sue storie, ha attaccato il parrucchiere specificando che avrebbe dovuto evitare di salire sulla nave se aveva già la febbre. La Lucarelli, poi, ha spiegato ai suoi fan (e a Federico) che il test sierologico va fatto dopo aver sviluppato la malattia, e non all’inizio.

Federico si è subito piccato per le dichiarazioni della donna e, sempre tramite il suo profilo social, l’ha attaccata, lanciandole una frecciatina riguardo al suo look, che sarebbe da aggiustare! 1 a 1 palla al centro, insomma.

Ma ora, di nuovo, la palla è passata a Selvaggia che, con un simpatico Tweet ha azzerato Lauri!

festa billionaire

In molti, dopo il botta e risposta fra i due, hanno appoggiato la Lucarelli sui suoi canali social, con commenti e tweet di sostegno.

Qualcuno ha ripostato lo screenshot della storia postata da Federico per rispondere, dichiarandosi allibito di fronte a tanta ignoranza! In effetti il ragazzo non è proprio un amante della grammatica italiana e cade spesso su gaffe del genere.

selvaggia federico fashion style

“Ma come scrive? Ma è uno scherzo?” ha scritto qualcuno. E, puntale, è arrivato il commento della giornalista! “La cosa migliore è che scrive su Instagram senza sapere neppure come si scrive Instagram, figuriamoci se gli affiderei le mie chiome!” ha scritto ironica la donna.

SELVAGGIA LUCARELLI E LA STORY DI BRIATORE DAL SAN RAFFAELE

Come non amarla!

