gabriel garko a verissimo

1 – VERISSIMO, LA CONFESSIONE STRAZIANTE DI GABRIEL GARKO: "RICCARDO, IL MIO UOMO PER 11 ANNI. MA ALLA FINE DI OGNI CENA...", UNA VITA INFERNALE

Da www.liberoquotidiano.it

Gabriel Garko, dopo il suo intervento settimana scorsa al Grande Fratello Vip dove ha fatto comin-out sulla sua omosessualità, torna a parlare dell'argomento a Verissimo (in onda domani, sabato 3 ottobre, su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin).

"Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

gabriel garko a milano con un ragazzo misterioso 1

La Toffanin gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso: “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente.

Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro". Un segreto condiviso solo con la sua famiglia: “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo. Oggi Garko è innamorato: “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene", conclude.

gabriel garko a verissimo 1

2 – GABRIEL GARKO DOPO IL COMING OUT A MILANO CON UN RAGAZZO MISTERIOSO

Fabiano Minacci per www.biccy.it

A distanza di un po’ di giorni dal coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, l’attore pochi minuti fa è stato immortalato per le vie di Milano (più precisamente in Via Manzoni) in compagnia di un misterioso ragazzo.

Secondo il mio lettore che ha scattato le foto, Gabriel Garko e l’altro ragazzo stavano vedendo la vetrina di una gioielleria.

Gabriel Garko ha fatto coming out su consiglio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini – via Casa Chi – ha parlato del coming out di Garko.

gabriel garko e alfonso signorini

“Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile. Però credo che lui ne avesse molto bisogno. Soprattutto dopo aver visto quello che era successo dentro la casa ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso. Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni. Si è definito un bambino ed è vero. Piange sempre in questo momento, ha sbalzi d’umore improvvisi. Deve prendere confidenza con Dario. Però mi ha fatto molto piacere una cosa. L’altra mattina, subito dopo il coming out mi ha detto ‘in questo ultimo mese ho ricominciato a guardarmi allo specchio, prima non ci riuscivo’. Infatti c’era la voce che lui non amava gli specchi ed era vero”.

gabriel garko fa coming out al gf vip garko adua del vesco gabriel garko adua del vesco gabriel garko manuela arcuri gabriel garko a milano con un ragazzo misterioso gabriel garko manuela arcuri GABRIEL GARKO CHI gabriel garko manuela arcuri 2014 gabriel garko a milano con un ragazzo misterioso 2 il peccato e la vergogna manuela arcuri gabriel garko l onore e il rispetto gabriel garko manuela arcuri gabriel garko e adua del vesco 4 gabriel garko foto di bacco (2) gabriel garko e adua del vesco gabriel garko bacia barbara d'urso 2 gabriel garko nudo gabriel garko e adua del vesco 3 il peccato e la vergogna arcuri garko torrisi gabriel garko manuela arcuri 2010 gabriel garko nudo in quarantena gabriel garko gabriel garko al gf vip 2