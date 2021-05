GALLI ABBASSA LA CRESTA - L'INFETTIVOLOGO ANNUNCIA IL RITIRO DALLA TIVÙ E VA A FARE QUELLO CHE DOVREBBE FARE: LAVORARE - "L'ULTIMA VOLTA CHE ANDRÒ IN TELEVISIONE SARÀ STASERA" HA DETTO A "L’ARIA CHE TIRA" SU LA7. "QUELLO CHE DOVEVO DIRE L’HO DETTO. PER ALMENO 15 GIORNI AVRÒ DA STUDIARE. ALCUNI SIGNORI, PRESENTI INCLUSI, RIESCONO A ELABORARE FAKE NEWS METTENDO INSIEME AFFERMAZIONI FASULLE…" (E IN STUDIO C'ERANO SENALDI DI "LIBERO" E FONTANA DEL "CORRIERE") - VIDEO

L’infettivologo Massimo Galli non andrà più in televisione, almeno per un po’. Lo ha annunciato lui stesso stamattina a L’Aria che tira su La7, dove ha annunciato un periodo di pausa dalle ospitate televisive, dopo che nelle ultime settimane aveva avuto qualche battibecco con vari politici, soprattutto esponenti di centrodestra.

«L’ultima volta che andrò in tv sarà stasera - ha detto Galli - quello che dovevo dire l’ho detto. Poi per almeno 15 giorni avrò da studiare, da lavorare, farò altro. Se non emergono fatti nuovi e straordinari farò a meno di andare in tv, e non rilascerò interviste».

Poi spiega i motivi: «Alcuni signori, presenti inclusi (in collegamento c’erano il direttore di Libero Pietro Senaldi e Luciano Fontana del Corriere della Sera) riescono ad elaborare fake news mettendo insieme affermazioni fasulle. Non ho voglia di alimentare la balla quotidiana».

