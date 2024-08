GALLINA VECCHIA FA BUON SESSO - LA 57ENNE NICOLE KIDMAN MANDA IN SOLLUCCHERO I FAN ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, DOVE È IN CONCORSO CON "BABYGIRL" - LA PROTAGONISTA È UNA DONNA CHE NON HA MAI AVUTO ORGASMI CON SUO MARITO E CHE PASSA IL TEMPO MASTURBANDOSI VEDENDO PORNO IN CUI RECITANO RAGAZZE SOTTOMESSE - KIDMAN INCONTRA UN GIOVANE CHE LA "LIBERA" SESSUALMENTE E... - LA RIVINCITA DELLE MILF E COUGAR ALLA FACCIA DI CHI DICEVA CHE A HOLLYWOOD NON C'E' POSTO PER LE OVER40

NICOLE E IL SESSO

Estratto dell’articolo di Arianna Finos per “La Repubblica”

babygirl

Il corpo di Nicole Kidman, alla Mostra di Venezia del 1999 era quello riflesso, nudo e perfetto, di Eyes wide shut . Dietro gli occhiali da maestrina, lo sguardo spalancato. Quel corpo, un po’ l’anima e soprattutto il matrimonio li aveva messi nelle mani pericolose di Stanley Kubrick. [...]

Stavolta il corpo magro e bellissimo l’attrice, 57 anni, l’ha messo a disposizione di Babygirl, in concorso. L’olandese Halina Reijn si è ispirata ai thriller erotici anni Novanta, quelli del suo mentore Paul Verhoeven o di Adrian Lyne. Nicole, qui, è la Ceo di un’azienda newyorkese che automatizza le spedizioni, una delle poche donne — ne è perfettamente consapevole — a ricoprire un ruolo di tale potere.

nicole kidman sul set di babygirl

E poi ha una famiglia, marito regista teatrale (Antonio Banderas), con il quale non ha mai avuto orgasmi e di cui non apprezza gli spettacoli (“Pensi che lascerò il segno?” chiede lui, “Sarai irrilevante, come tutti noi”). Le due figlie, la maggiore, lesbica e contestatrice, la piccola, che vive ancora nel mondo di Heidi. Una mattina, per strada, un cane aggredisce i passanti: un giovane lo chiama, lo carezza, lo calma. È uno dei nuovi stagisti, la sceglie come tutor. Scatta qualcosa, lui intuisce i desideri segreti che lei ha consumato finora masturbandosi davanti ai video di ragazze sottomesse.

babygirl

È dolce (ha il fascino di Harris Dickinson, Triangle of sadness, A murder at the end of the world , le ragazzine davanti al Palazzo del cinema sono tutte per lui) ma la sfida: a mettersi a quattro zampe, a bere un bicchiere di latte a un cocktail, a incontrarsi in un albergo sciatto in cui lei può liberare le sue fantasie. L’esplorazione diventa relazione. Lui non vuole ricattarla, non ha una lista di perversioni sadiche alla Mickey Rourke, si presenta in famiglia, ma non intende bollire conigli. La regista è più aggraziata con lui, di quanto Lyne lo fu con Glenn Close. [...]

babygirl

Qualche volta è andata male, nel brutto Paperboy si masturbava un po’ sguaiata davanti a un detenuto, urinava su Zac Efron punto da medusa, faceva sesso su una lavatrice. A Cannes le critiche furono urticanti. Oggi la diva ammette che Babygirl è «un film che ci lascia esposti, vulnerabili e spaventati, ora che lo consegniamo al mondo». Dice che «il racconto del rapporto tra le donne e il loro corpo è uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo film».

nicole kidman - festival del cinema di venezia 2024

[...] Per la bellezza, la determinazione con cui ha cercato di raggiungerla e conservarla, anche se l’Oscar l’ha vinto indossando il naso importante di Virginia Woolf. Enrico Lucherini la ricordava come una “cavallona” con una massa di capelli crespi, sul set di Un’australiana a Roma. Non era ancora la dea diafana, non aveva imparato a stirare i ricci e coprire le lentiggini sul corpo con la cipria. C’è stato un periodo in cui ha mortificato le labbra, riuscendo a tornare naturale.

La manager di Babygirl si fa “le punturine”, la figlia è sarcastica, lo stagista dice che il piccolo livido le dona. Uno dei messaggi del film, sul fronte generazionale, è che i giovani sono capaci di accettare di più la libertà, di cambiare il proprio corpo, seguire le proprie pulsioni. Lo stagista, in una scena, lo spiega all’annichilito marito. Kidman ama personaggi folli, estremi, liberi, romantici. [...]

AT LAST, OLDER ACTRESSES HAVE BECOME HOLLYWOOD’S HOTTEST PROPERTY

Traduzione dell’articolo di Tim Robey per https://www.telegraph.co.uk/

film babygirl 1

Una volta si diceva che a Hollywood non c'erano buoni ruoli per le donne sopra i 40 anni. Nel 1989, quando arrivò quel momento, dovettero fare un'eccezione per Meryl Streep.

Ma i tempi sono cambiati. Stiamo vivendo una rara età dell'oro in cui prosperano le attrici più anziane, nessuna delle quali è la camaleontica Streep sotto mentite spoglie. In effetti, se doveste controllare le prossime attrazioni della Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, potreste essere sorpresi dalla scarsità di ruoli di donne sotto i 40 anni, tanto è dominante il potere delle star di queste dive veterane.

cast di babygirl - festival del cinema di venezia 2024

Le leggende dell'industria sono già scese dai vaporetti e hanno affascinato la stampa di tutto il mondo. Una di queste è la 49enne Angelina Jolie, che interpreta Maria Callas negli ultimi anni della sua vita per il regista cileno Pablo Larraín, nel biopic Maria. Altre due sono Catherine O'Hara (70 anni) e Winona Ryder (52 anni), riunite nei panni delle stesse madre e figlia temperamentalmente male assortite che abbiamo visto recitare l'ultima volta 36 anni fa in Beetlejuice.

film babygirl 2

Tutti i segnali indicano una nuova entusiasmante longevità nelle carriere cinematografiche delle nostre star femminili. Prendiamo l'instancabile Nicole Kidman, che a 57 anni non mostra alcun segno di rallentamento o di passaggio a ruoli senza sesso. L'ultima coppia romantica della Kidman non è molto lontana nel tempo: è stata nella commedia romantica di Netflix di quest'estate, A Family Affair, al fianco di Zac Efron, che ha 20 anni in meno di lei.

Imperterrita di fronte a un simile divario di età sullo schermo, la Kidman ha appena aumentato il divario di un decennio. Il suo film Babygirl, in concorso a Venezia, è un thriller erotico contemporaneo dall'aspetto spinto, in cui l'attrice interpreta un amministratore delegato di alto livello che ha un'avventura proibita con una stagista, interpretata dalla ventottenne Harris Dickinson.

tom cruise e nicole kidman 1

In passato non ci si poteva muovere per le differenze di età nel cinema, ma erano sempre gli uomini ad essere più anziani - Sean Connery, Jack Nicholson o Robert Redford, molto probabilmente. La Kidman ha ribaltato tutto questo, come ha fatto anche una luminosa Annette Bening al fianco di Jamie Bell, quando ha interpretato Gloria Grahame nel sottovalutato film Le stelle non muoiono a Liverpool (2017).

La Kidman e la Bening (oggi 66enne e candidata all'Oscar quest'anno per aver interpretato una nuotatrice veterana in Nyad) sono tra le protagoniste di quella generazione, e quindi è del tutto positivo e giusto che non siano state costrette a chiudere i battenti. Un'altra coppia di stalloni sono Tilda Swinton e Julianne Moore, entrambe sessantatreenni, che calcheranno anch'esse i tappeti rossi la prossima settimana: sono co-protagoniste di vecchi amici riuniti nel primo film in lingua inglese di Pedro Almodóvar, The Room Next Door.

nicole kidman

Tutti questi attori hanno mantenuto un ritmo di lavoro costante che va oltre i sogni più sfrenati di coloro che sono fioriti (per esempio) negli anni Sessanta. Si pensi a Goldie Hawn. Il suo personaggio in Il club delle prime mogli (1996), un'attrice vincitrice di un Oscar (eep!) il cui marito l'ha scambiata, è la migliore battuta del film: “Ci sono solo tre età per le donne a Hollywood: la pupa, il procuratore distrettuale e Driving Miss Daisy”. La Hawn aveva solo 50 anni quando ha avuto quella parte, ma ha dimostrato il concetto: i suoi successivi ruoli da protagonista si possono contare sulle dita di una mano.

In alternativa, si può riflettere sulla scomparsa di Debra Winger, che negli anni '80 era ovunque, ottenne tre nomination come miglior attrice, ma poi arrivò al capolinea nel 1995. “Ho smesso di leggere i copioni e di interessarmi”, ha ammesso. Ora fa dei camei spuntati quando glielo si chiede molto gentilmente. All'epoca la Winger aveva esattamente 40 anni e sarebbe diventata il soggetto di un documentario del 2002 di Rosanna Arquette, Searching for Debra Winger, che esplorava proprio questo fenomeno di burnout dell'attrice.

angelina jolie festival del cinema di venezia 2024

Una generazione dopo, se provassimo a immaginare Cate Blanchett che si ritira alla stessa età (cioè nel 2009), sarebbe un terribile spreco di opportunità perse. Diremmo addio all'Oscar per Blue Jasmine (2013), al colpo di scena di Carol (2015) e alla giornata campale di Tár, che due anni fa le ha fatto vincere la Coppa Volpi di Venezia come migliore attrice. Si potrebbe fare lo stesso gioco con Viola Davis, oggi 59enne, che è diventata una star solo negli ultimi due decenni, indispensabili.

A 55 anni, la Blanchett è tornata al Lido per presentare Disclaimer, una serie in sette parti per Apple TV+ scritta e diretta da Alfonso Cuarón. Se non siete entusiasti di vederla interpretare una giornalista investigativa famosa per aver denunciato le malefatte altrui, che scopre il suo segreto più oscuro nelle pagine di un romanzo, semplicemente non avete visto la Blanchett all'opera.

Non è solo la carriera della Streep, che ha ottenuto due terzi delle sue 21 nomination agli Oscar dall'età di 40 anni, a essere rivoluzionaria. Dopo aver subito pressioni per ritirarsi, Michelle Yeoh ci ha lasciato a bocca aperta con Everything Everywhere All at Once. Frances McDormand ha vinto due volte il premio come miglior attrice a sessant'anni (per Three Billboards Outside Ebbing, Missouri e Nomadland).

JENNA ORTEGA WINONA RYDER - FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2024

Il primo di questi due premi ha avuto una tempistica significativa. Era proprio nel pieno della revisione morale di Hollywood intorno a #MeToo, pochi mesi prima dell'arresto di Harvey Weinstein. La McDormand, una delle femministe meno disinvolte del mondo del cinema, ha tenuto un discorso di accettazione entusiasmante, invitando tutte le donne candidate in sala (non solo gli attori) a stare dalla sua parte e a lottare per una maggiore inclusione nell'industria. Simbolicamente, ha fatto tutto questo dopo aver posato il suo Oscar e avergli dato una piccola pacca sulla testa.

winona ryder michael keaton beetlejuice beetlejuice

È stato un cambiamento epocale? Non in sé e per sé, più che altro è stato un grido d'allarme. Ma le pratiche di casting che Weinstein aveva reso così famose sarebbero state rigorosamente esaminate durante il suo processo. Il disprezzo tossico di Hollywood per le opportunità offerte alle donne più anziane è stato esposto a un riflettore altrettanto spietato. Questo è l'intero soggetto di The Substance, un'oltraggiosa e nauseante satira del body-horror presentata in anteprima a Cannes lo scorso maggio, che ha regalato a Demi Moore, 61 anni, un potente ritorno. L'attrice è stata la star della Croisette e ora è decisamente in corsa per gli Oscar.

winona ryder

Se dobbiamo giudicare dai riconoscimenti dell'Academy, ci vorranno progressi fulminei nell'aspettativa di vita umana perché qualcuno possa eguagliare il record della Streepian. (Ma ci sono altri percorsi per diventare una decana. Gli agenti potrebbero esortare i loro clienti a fare come la Dench, per raggiungere la fama mondiale solo dopo i 60 anni.

Dame Judi aveva 64 anni quando Mrs Brown (1997) - acquistato dalla Miramax di Weinstein, un po' per ironia della sorte - l'ha consacrata come una star del cinema di successo. Ciò significa che Lesley Manville (68 anni) ha tutto il tempo di recuperare: il suo film “dormiente” Mrs Harris Goes to Paris (2022) ha ottenuto un ottimo risultato, incassando 31 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 13 milioni. Emma Thompson (65 anni) è già pronta per la gloriosa rifiorenza tardiva che tutti desideriamo.

helen mirren

Chi altro? Helen Mirren (79) non è affatto finita. Sigourney Weaver (74 anni) potrebbe davvero fare a meno di un Oscar, se qualcuno ci fa caso, ma l'otto volte sfortunata Glenn Close (77 anni) le darebbe sicuramente filo da torcere. Nel frattempo, nel suo primo ruolo da protagonista, la novantaquattrenne June Squibb si è appena vendicata di una truffatrice telefonica nella commedia-dramma Thelma, che ha percorso una buona distanza dal Sundance per raggiungere un pubblico entusiasta. Una recensione a due stelle del Telegraph è stata solo un piccolo ostacolo.

È difficile non trarre ispirazione da questi risultati: dopo tutto, l'idea di entrare nel fiore degli anni da nonagenario non può che portare speranza a tutti noi. Forse dovremmo prestare la dovuta attenzione ai capelli di Jamie Lee Curtis a 65 anni, che ha appena terminato le riprese di Freakier Friday per il prossimo anno. Bando alla “età dell'oro”, dunque: è una scintillante età dell'argento, e che duri a lungo.

glenn close helen mirren in puglia 4