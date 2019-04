1. MARINA LA ROSA, POST SOSPETTO (ELIMINATO) SU VERISSIMO: ‘SPERO LASCINO TUTTO SENZA TAGLI’

“Quando ti dicono che niente devi partire per forza, non si può rimandare alla prox settimana, quando insistono così tanto che ti propongono anche di più rispetto al solito cachet, quando piove e tu vorresti solo stare a casa, goderti casa tua invece ti svegli alle 5 del mattino per poter arrivare in tempo.. quando poi ti accorgi che tu hai fatto tanto e gli altri, purtroppo, non hanno fatto un c***o […]”.

Lascia trasparire una certa amarezza il post (poi rimosso) di Marina La Rosa che si fotografa mentre, in treno, si dirige agli studi di Verisismo per registrare la puntata in onda sabato 6 aprile. La seconda classificata de L’isola dei famosi dice chiaramente che la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, pur di averla ospite, le avrebbe proposto anche una somma maggiore davanti alla sua intenzione di rimandare l’intervista di qualche giorno, e così alzatasi all’alba la ex naufraga è salita sul treno destinazione Cologno Monzese.

La registrazione dell’ospitata di Marina La Rosa a Verissimo

Qualcosa, però, nel corso della registrazione avrebbe infastidito Marina La Rosa. A un utente che le scrive: “Ero in studio a Verissimo ad applaudirti. Nonostante non mi siano piaciute le domande, tu resti sempre una grande, per come te la sei giocata” la ex gieffina replica:

“Ah ecco, spero se ne siano resi conto anche tutti gli altri”, e poco dopo a chi le chiede se sia andata a Verissimo e che cosa sia successo risponde diplomatica: “Aspetterò con tutta calma sabato prima di espormi totalmente. Nel frattempo, ci diranno di non brillare ma noi brilliamo lo stesso […] Registrato oggi, andrà in onda sabato. Spero lascino tutto senza tagli, sarebbe interessante. Molto“. Non resta che attendere la puntata del 6 aprile per capire che cosa è accaduto tra Marina e la produzione di Verisismo.

2. VINCITRICE MORALE DELL’ISOLA DEI FAMOSI? “IN EFFETTI LO PENSO ANCH’IO”.

Da ''Mediaset.it''

Rispetto ad alcuni ex naufraghi che non intende più incontrare terminato il reality, neppure nello studio di Verissimo, dichiara: “Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil e Riccardo Fogli rappresentavano per me un’energia negativa. Con Soleil – spiega – non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha vent’anni, io alla mia età, ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo”.

Rispetto alle incomprensioni con Riccardo Fogli, Marina confida: “Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato. Sia lui che Soleil hanno usato parole sgradevoli”.

Se con alcuni naufraghi non è scattato il feeling, Marina ha invece stretto un legame molto forte con un altro concorrente, Luca Vismara: “Anche se c’è una grande differenza anagrafica, con lui c’era molta sintonia. Ancora adesso, non riuscendo ancora a dormire di notte a causa dell’adrenalina, ci scriviamo messaggi durante la notte, come quando ci trovavamo sull’isola a parlare intorno a fuoco”.

Infine, rispetto ai suoi progetti per il futuro confessa: “Adesso sparisco dalla tv. Torno a casa da mio marito, che mi ama anche con i miei difetti, e dai miei figli”.

3. MARINA LA ROSA: «HO SEMPRE SORRISO DAVANTI AGLI INSULTI. IL GF? ERO LA VINCITRICE MORALE»

Chiara Maffioletti per il ''Corriere della Sera''

Non è passata una settimana dalla finale dell’«Isola dei famosi». Maria La Rosa non ha ancora commentato il suo secondo posto. Lei che attraverso un reality, orami 19 anni fa, è passata dall’essere una perfetta sconosciuta a uno dei volti più popolari della televisione, quelli dei ragazzi del primo «Grande Fratello».

Cosa le resta, ore, di questa esperienza?

«È difficile spiegare quale sia stato per me il senso di questa incredibile avventura. Normalmente è come se fossimo tutti isole in un arcipelago di indifferenza, invece dovremmo essere tutti piccole isole collegate tra loro da sottili strisce di sabbia per essere facilmente raggiungibili l’un l’altro. L’isolamento “forzato” mi ha reso ancora più consapevole di quanto gli altri siano importanti, senza gli altri noi non saremmo infatti nessuno. Sarà un concetto banale ma è quello che penso, l’amore verso se stessi, verso gli altri e verso il pianeta che ci ospita, è questo per me il senso del tutto».

Perché ha deciso di accettare di fare proprio un reality come l’«Isola dei famosi»?

«Ho sempre guardato l’isola non come un reality ma come una sorta di prova psicofisica per i concorrenti. Mi ha sempre eccitato l’idea di partecipare per vedere come avrei potuto reagire io stessa in una situazione del genere cosi precaria».

Quale è la sua idea, in generale, dei reality show?

«Il reality è un programma televisivo che, come dice la parola stessa, dovrebbe rispecchiare la realtà. L’ho sempre trovato un esperimento interessante soprattutto quando i concorrenti si mettono a nudo e non hanno paura di mostrare le loro emozioni. Sono laureata in psicologia, gli esseri umani li trovo così interessanti».

Dopo il successo del «Grande Fratello» si sarebbe mai immaginata questo futuro per lei? Pensava altro?

«Il “Grande Fratello” del 2000 è stato il vero reality poiché era proprio il primo ad andare in onda nel nostro paese. Da allora son passati 20 anni e, non avendo la sfera di cristallo, non sapevo cosa potesse riservarmi il mio futuro ma fino a questo momento posso ammettere di essere abbastanza soddisfatta».

Cosa ha imparato rispetto alla ragazzina di allora del successo e della tv? Se tornasse indietro cosa cambierebbe?

«Ho imparato che il successo non ha necessariamente una correlazione con il lavoro che facciamo. In Occidente purtroppo il successo di una persona si misura dalle amicizie, dal lavoro che svolge, dalla classe sociale e dalle possibilità economiche. Il mio di successo si basa invece su altro, semplicemente da quanto mi sento felice».

Perché continua a piacere agli italiani?

«Perché gli italiani, si sa, sono persone intelligenti... Scherzi a parte, credo di piacere non a tutti ma alle persone che nella vita non danno mai niente per scontato e come me cercano sempre il senso e la verità in ogni cosa».

Considera questo secondo posto è una rivincita rispetto a quel 74 (o 72 per cento bulgaro ) che la eliminò dal «GF»?

«Questo secondo posto è in realtà solo una conferma di quanto (almeno nel mio caso) le percentuali non contino molto. L’eliminazione dal GF non ha significato proprio nulla, non a caso sono sempre stata considerata la vincitrice morale del programma».

C’è ancora chi la insulta mentre cammina per strada? Come ricorda quell’aspetto della fama?

«Ho sempre sorriso davanti agli insulti. L’ho sempre ritenuta una questione pirandelliana, ognuno ti vede così come ti vuole vedere e solo in pochi si spingono oltre per vedere cosa c’è dietro la corazza. Per me è stato, il post GF, un periodo davvero molto interessante, è facile stare bene quando si sta bene, la vera crescita avviene proprio nei momenti più difficili».

Ha realizzato di essere stata forse la prima a difendersi dagli haters che oggi sono ovunque nei social?

No, effettivamente non ci avevo pensato. Fortunatamente (in realtà dietro c’è un lungo lavoro) il valore che ho di me stessa non dipende dagli altri, ne tanto meno dai vari haters che altro non sono che persone disturbate mentalmente. Insomma le opinioni cattive degli altri, siano esse sui social che per strada, non mi interessano affatto».

E’ consapevole di essere nella storia della TV? Le fa effetto?

«La storia della televisione italiana è fatta di programmi ma, soprattutto, di persone. È un grandissimo onore per me farne parte, forse significa che a differenza di tanti altri, ho sempre avuto qualcosa da dire»

Sente ancora Rocco Casalino? Cosa pensa dei Cinque Stelle?

«Rocco ha fatto molto discutere perché anche lui è stato uno dei protagonisti indiscussi di quell’importante cambiamento che ha subìto la televisione italiana quando appunto, nel 2000, partecipò al “Grande Fratello”.

Trovo ingiusto, banale ed anche abbastanza mediocre additare qualcuno ed incasellarlo in un’etichetta, è noioso e stupido questo bisogno di categorizzazioni, se hai fatto un programma in tv non significa tu non possa fare altro, puoi essere ciò che vuoi... ogni giorno abbiamo tutti la possibilità di cambiare la nostra vita, è proprio questo il bello. Purtroppo però non tutti lo capiscono. Dei Cinque Stelle invece non penso niente, proprio nulla, le uniche stelle a cui adesso riesco a pensare sono quelle che illuminano Caio Paloma».

