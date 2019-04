GATTI IN CALORE – DOPO LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA IL MAESTRO E L'ORCHESTRA REALE DI AMSTERDAM - IL 57ENNE DIRETTORE D’ORCHESTRA AVEVA DETTO DI ESSERE "COMPLETAMENTE ESTRANEO AI FATTI" PRECISANDO: "SE HO OFFESO QUALCUNO CHIEDO SCUSA SINCERAMENTE” – L’ORCHESTRA REALE DI AMSTERDAM COME “PROVA DI STIMA” PUBBLICHERÀ TRE DISCHI DA LUI DIRETTI- VIDEO

Accordo fatto tra l' Orchestra Reale del Concertgebouw di Amsterdam e il maestro Daniele Gatti. È separazione consensuale tra l' orchestra olandese e il direttore che era stato allontanato all' inizio di agosto dopo le accuse contenute in un' inchiesta interna dalla quale sarebbe emerso che «alcune colleghe donne dell' orchestra hanno riferito di esperienze con il maestro Gatti che sono da ritenere inappropriate in considerazione della sua posizione di direttore musicale».

L' inchiesta prendeva il via dall' accusa di molestie sessuali che due soprano, Alicia Berneche e Jeanne-Michèle Charbonnet, avevano lanciato attraverso il Washington Post per fatti risalenti rispettivamente al '96 e al 2000.

Accuse cui il maestro milanese 57enne aveva risposto dicendo di essere «completamente estraneo ai fatti che mi sono attribuiti, ma se ho offeso qualcuno chiedo scusa sinceramente». Nel momento in cui era stato allontanato, al maestro Gatti era stato appena rinnovato il contratto da direttore stabile per altri quattro anni. La Royal Concertgebouw Orchestra ha voluto esprimere «ogni bene al maestro Gatti, sul piano personale e su quello professionale. E come prova di stima pubblicherà tre dischi da lui diretti: la Salome di Strauss, la Sinfonia N. 1 di Mahler e la Sinfonia N. 9 di Bruckner».

