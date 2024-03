GEDI D’ARGILLA - SCALFARI SI RIVOLTA NELLA TOMBA: “LA REPUBBLICA” VENDE APPENA 67MILA COPIE CARTACEE IN EDICOLA. “LA STAMPA”, ALTRO QUOTIDIANO DI PROPRIETÀ DI JOHN ELKANN, È A 53MILA. INSIEME, FANNO ESATTAMENTE 120MILA COPIE, COME IL “CORRIERE DELLA SERA” DA SOLO – A GENNAIO 2024 SOLTANTO “FATTO” E “AVVENIRE” CRESCONO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO. NEL GIRO DI UN ANNO, I PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI HANNO BRUCIATO 84.527 COPIE TOTALI PAGATE – “LA VERITÀ” -16% - TRA I GIORNALI SPORTIVI SPICCA LA TENUTA DEL "CORRIERE DELLO SPORT"

Estratto dell'articolo di Marco Capisani per "Italia Oggi"

Gennaio non è mai un mese caldo per le diffusioni dei giornali e anche l’inizio del 2024 conferma la tendenza. Solo Fatto Quotidiano (+6,1%) e Avvenire (+3%), con la sua particolare distribuzione nelle parrocchie, aumentano la loro diffusione complessiva pagata in Italia, secondo le ultime rilevazioni Ads confrontate col gennaio 2023.

[…] a parte due pubblicazioni sportive (Tuttosport del lunedì a +35,5% e la Gazzetta dello Sport del lunedì a +5,3%), s’inizia subito coi segni negativi davanti, comprendendo sia i quotidiani generalisti sia il resto dei giornali sportivi: Corriere dello Sport-Stadio al lunedì -1,5%, Corriere dello Sport-Stadio in settimana -2,5%, Giornale -5,3%, Messaggero -7,6%, Corriere della Sera -7,7%, Tuttosport -7,8%, Quotidiano Nazionale Qn-Resto del Carlino -9%, Gazzetta dello Sport -9,1% e infine Libero -9,5%, Quotidiano Nazionale Qn-Nazione -9,7% e Repubblica -9,9%.

Subito prima dei decrementi a due cifra, che partono invece col Sole 24 Ore giù del 10%, Quotidiano Nazionale Qn-Giorno del 12,1%, Stampa del 13,3% e la Verità del 16,3%. Anche a gennaio 2024 non è mancata la cronaca ma è cristallino […] che poche notizie d’attualità smuovono le diffusioni. Così, per l’appunto, non è stato per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali o il ritorno effettivo sulla scena politica di Donald Trump, né tantomeno è successo per l’incidente legato alla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo o per il dibattito sui saluti romani ad Acca Larenzia.

Il risultato è che, sempre nel totale diffusione pagata ora sulla soglia complessiva degli oltre 1,2 milioni di copie, sono sfumate nel giro di 12 mesi 84.527 copie dei principali quotidiani nazionali italiani, segnando un decremento del 6,6%.

A livello di top ten, se il Corriere della Sera è sempre primo, Quotidiano Nazionale-Qn (dorso sinergico di Giorno, Nazione e Resto del Carlino) riconquista il secondo posto a discapito di Repubblica, rispetto al ranking di dicembre 2023. Questa volta, nel loro perenne valzer a due, la differenza è di 1.945 copie a beneficio di Qn. Dopo Sole 24 Ore, lunedì della Gazzetta dello Sport e anche delle sue successive edizioni, torna settimo Avvenire che distacca la Stampa di 2.825 copie, in una danza alternata simile a quella di Repubblica e Qn.

La nona posizione è appannaggio del Messaggero, la decima ancora una volta del Fatto Quotidiano. In edicola, il trend […] non migliora ma non peggiora poi così tanto: la contrazione finale per i principali quotidiani nazionali è del 6,9%, avendo perso 56.618 copie e oggi fermandosi prima delle 764 mila copie. Testate sportive a parte, […] non c’è nessun giornale generalista che guadagna terreno. Se il Fatto Quotidiano contiene le perdite al -1%, si collocano subito dopo il Giornale (-5,4%), Repubblica (-8,9%) e il Messaggero (-9,8%). Si prosegue con Qn-Resto del Carlino (-10,1%), Qn-Nazione (-10,4%) e Corriere della Sera (-10,6%). Il Sole 24 Ore segna un -12,9%, Qn-Giorno un 13,1%, Libero un -13,2% e la Stampa un -13,8. Chiudono la carrellata Avvenire (-14%) e la Verità (-15,3%).

Nella classifica a dieci per valori assoluti […] non emergono particolari novità, anche se Tuttosport entra nel ranking al 10° posto sostituendo il Giornale. Ma a separarli sono meno di 2.600 copie. Spunta, semmai, la conferma che Repubblica è ormai scesa, stabilmente, al quinto posto.

lapo elkann con maurizio molinari a venezia foto chi