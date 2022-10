GEGIA (CON IL GIGIONE) SOTTO LE LENZUOLA! “HO DATO DEL MATTO A MARCO BELLAVIA PERCHE’ VOLEVA FARE COSE A LETTO CON ME” (MA COME MATTO? INVECE DI PREMIARLO PER LA VOGLIA, L'INCOSCIENZA E L'AUDACIA) - IL PUBBLICO E I SOCIAL NON HANNO APPREZZATO LA MANCANZA DI SENSIBILITÀ DELL’ATTRICE-PSICOLOGA CON L'EX COINQUILINO DEL GF VIP: “PER QUESTO FATTO ORA TUTTI DICONO CHE MERDA CHE È GEGIA. MA QUANDO È STATO NEL LETTO CON ME VOLEVA FARE…”

Federica Bandirali per corriere.it

gegia bellavia

In una confessione con il coinquilino Charlie Gnocchi, l’attrice racconta un episodio che riguarderebbe l’ex volto di Bim Bum Bam. Ma il suo comportamento continua a non piacere al pubblico

Continuano a suscitare polemiche le parole e le frasi di Gegia che ancora una volta è intervenuta, dalla casa del Grande Fratello Vip, sulla questione Marco Bellavia: il pubblico e i social non hanno mai apprezzato la sua mancanza di sensibilità con l'ex coinquilino, tanto meno il suo mancato pentimento nemmeno in diretta. “Per questo fatto di Marco, ora tutti dicono che mer*a che è Gegia" dice la donna con Charlie Gnocchi in un video che è diventato virale su Twitter "Quando è stato nel letto con me voleva fare cose. Per questo gli ho detto tu non stai bene, tu sei matto" sostiene l'attrice nella conversazione con il coinquilino, anche lui criticato per il suo comportamento.

marco bellavia

Nuova versione

Questo episodio è totalmente nuovo alla cronaca dei fatti tanto che non era stato minimamente menzionato da Gegia durante la diretta ma nemmeno in precedenza con gli altri partecipanti. La concorrente non si è mai mostrata pentita per la poca sensibilità dimostrata nei confronti di Marco, anzi. La sera della squalifica di Ginevra Lamborghini e dell’eliminazione di Ciacci, Gegia aveva ammesso di essersi dispiaciuta più per l’uscita di Giovanni Ciacci che per Bellavia. “Sì, perché sono una s**onza e basta”, le sue parole.

