IL GELO IN UNA STANZA – “IL GOVERNO? CI SONO DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. LA GRONDA? STRONZO CHI E' CONTRARIO” – GINO PAOLI A ‘UN GIORNO DA PECORA’: “DI MAIO? LE DISGRAZIE NON VENGONO MAI DA SOLE. LA LIGURIA ISOLATA? TOTI HA RAGIONE. IL PADRETERNO CE L'HA CON NOI” – POI RIVELA UN RETROSCENA SULL'AMICO BEPPE GRILLO: “IO E RENZO PIANO FACEVAMO RIUNIONI CON BEPPE PER CONVINCERLO A…”

“La Gronda? Non esiste ancora e questo è da ascrivere a chi di dovere. So che c'è gente che è contraria e che sono soltanto degli stronzi”. Non usa mezzi termini Gino Paoli, che ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha commentato l'attuale situazione delle infrastrutture nella sua amata Liguria. La sua regione sta vivendo un momento drammatico. “Sembra che il padreterno e l'abbia con noi, finisce una cosa e ne inizia un'altra, siamo nell'occhio del ciclone da un bel po'”.

Ci sono stati anche molti problemi alle infrastrutture. Di chi è la responsabilità? “Secondo me la responsabilità è dello Stato. C'è un articolo della Costituzione dove si dice che lo Stato deve pensare al benessere dei cittadini. Il controllo quindi non può esser demandato ad altri, dipende dallo Stato, o almeno dovrebbe dipenderne”.

Come valuta l'amministrazione attuale di Genova? “Loro fanno, si sono mossi molto bene, mi va benissimo che ci siano persone così, che si muovono”. Toti ha parlato di una Liguria totalmente isolata. “Ha ragione. In effetti è isolata: per andare da est a ovest ci vuole non so quanto tempo”.

“Se il governo reggerà? Ci sono dei dilettanti allo sbaraglio, è difficile capire cosa abbiano in testa”. Lo dice Gino Paoli, ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Potrebbe esser Luigi Di Maio a dare una scossa positiva all'esecutivo? “Di Maio? Le disgrazie non vengono mai sole...” In che senso? “Secondo me la disgrazia è generale. Quindi...”

ornella vanoni gino paoli

Il suo amico Beppe Grillo sembra sia ancora saldamente il leader dei 5S. “Beppe è una gran brava persona. E' partito per far qualcosa per cambiare il mondo, per i suoi figli. L'unico rimprovero che gli faccio è che queste cose si fanno a 18 anni, non a 70. La sua buona fede però è assolutamente chiara”. A Un Giorno da Pecora Gino Paoli ha poi raccontato un 'retroscena' sul Grillo pre-Cinquestelle. “Facemmo una riunione per convincere Grillo a non creare il Movimento: eravamo io, Renzo Piano, Arnaldo Bagnasco e mia moglie. Quello più cazzuto era sempre Renzo Piano, il quale diceva che la politica si fa col proprio mestiere”.

gino paoli 1

Gino Paoli Ornella Vanoni

A che periodo si riferisce? “A prima che Beppe scendesse in campo”. Cosa gli diceva per convincerlo a non dar vita ai 5S? “Gli dicevo qualcosa delle mie esperienze, quando ho fatto politica. In politica ti devi adeguare, ma se affronti la politica con la mentalità mia e di Grillo è difficile...”

