Giuliano Aluffi per "la Repubblica"

Avete un gemello? Allora è il momento giusto per lanciarvi su TikTok dove ogni fattore che incuriosisce è cruciale per guadagnare quei secondi di attenzione che possono far diventare virale un video e creare una carriera. Sono infatti ben tre le coppie di gemelli nella Top 10 di TikTok Italia: e le più popolari sono LeTwins, le ventiseienni Ylenia e Nicole Burato da Mantova, che vantano 10,4 milioni di follower.

Ylenia e Nicole, cosa avete capito di TikTok più di altri?

Nicole: «Innanzitutto l'importanza delle idee. Per essere premiate dall'algoritmo e acquisire tanti follower bisogna postare almeno un video al giorno e non più di tre. Così, da quando abbiamo trasformato TikTok nel nostro lavoro a tempo pieno, prima lavoravamo come geometra e ragioniera nell'azienda di famiglia, passiamo la maggior parte della giornata cercando ispirazione. Per girare i video invece non ci mettiamo molto: da una a tre ore a seconda della complessità degli effetti».

In che modo la creatività avvantaggia su TikTok?

Ylenia: «Ti aiuta a non legarti a una sola forma di video, come i tiktokers che fanno solo balletti. Noi vogliamo che i nostri follower si chiedano "Chissà che faranno queste gemelle pazze la prossima volta?". Stimolare di continuo la curiosità dei follower ci dà molte visualizzazioni indipendentemente dai cambiamenti nell'algoritmo».

Cosa funziona di più su TikTok?

N. «I nostri follower, soprattutto ragazze di 14-15 anni in Italia e negli Usa, apprezzano la nostra immagine semplice e naturale, e gli effetti speciali - ad esempio le "sparizioni" - che usiamo nei video. Poi, certo, essere gemelle aiuta: apparire in video con una persona identica a te è già una forma elementare di coreografia che incuriosisce e attira l'attenzione. Su TikTok ci sono dei trend, nel tipo di video o nelle coreografie, adatti ai gemelli. Tanto che esistono delle app di editing che fanno in modo, se non hai un gemello, che tu possa creartene uno virtuale per rendere il video più spettacolare».

Y . «Hanno successo anche i video tutorial che mostrano come abbiamo realizzato gli effetti. Quindi chi ci segue può imparare come si fa quello che facciamo».

Cos'è che i boomer, i nati tra il 1945 e il '65 e la generazione X, nata dal 1965 al 1980, faticano a capire di TikTok?

N. «A volte i nostri genitori ci dicono: "Sai, ho visto questo video su Facebook perché non fate questo?". Vagli a spiegare che magari è un video vecchio e che sono stravisti anche i video che lo citano e ne fanno un meme».

Y. «Con l'età si diventa meno aperti ai nuovi social. Ad esempio in questi giorni siamo spesso su Clubhouse, il social vocale con le stanze di discussione. E i nostri genitori ci chiedono: "Ma perché ascoltate sempre questi che parlano? Chi sono?"».

Come si guadagna su TikTok?

Y. «Con i brand che ti contattano per sponsorizzare i loro prodotti. E con quanto TikTok ti paga per le visualizzazioni».

Quando avete capito di essere famose?

Y. «Questa estate a Peschiera del Garda sulla terrazza di un ristorante. Due bambine ci hanno riconosciuto dal balcone della casa di fronte e poco dopo sono apparse vicino al nostro tavolo per un selfie».

Cosa spinge certi tiktokers a lanciare "sfide" pericolose?

Y. «Penso sia solo incoscienza e la volontà di fare il video virale del secolo facendo qualche cavolata. Non c'è più la soglia del "cosa è possibile" e "cosa non è possibile". Bisogna far capire questa soglia ai ragazzi. Va bene avere tante visualizzazioni, ma non è che per questo puoi rischiare la vita».

Come ridurre i rischi per i più giovani?

N. «Consiglio ai genitori di tenersi aggiornati. Se non sai come funziona una app, non puoi controllare tuo figlio. Anche per questo TikTok sta lanciando una campagna di sensibilizzazione sul web e sulla carta stampata indirizzata ai genitori».

Da oggi TikTok chiederà agli iscritti di ridichiarare l'età, per bloccare gli under 13. Si può davvero controllare l'età nel mondo online?

Y. «Per monetizzare le visualizzazioni dei video, TikTok chiede a noi creator di caricare la scansione della carta d'identità: magari si potrebbe estendere questo controllo anche agli iscritti. Ma una bambina che volesse barare potrebbe comunque farlo, solo caricando la carta d'identità della madre. Anche per questo insisto sul ruolo dei genitori: nella campagna di sensibilizzazione, infatti, si chiede ai genitori di essere presenti quando i ragazzi dichiarano l'età sull'app».

