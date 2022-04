DALLA GENERAZIONE Z ALLA GENERAZIONE 5 STELLE. CIAO POVERI! MONICA SETTA DOPO IL FLOP DEL SUO PROGRAMMA E LO SPOSTAMENTO IN TERZA SERATA DECIDE DI FESTEGGIARE FACENDOSI FOTOGRAFARE CON SCARPE ROSSE E TACCO A SPILLO SUL DIVANO DI UNA SUITE IN UN LUSSUOSO ALBERGO. MA PAGA LEI? DOPO IL LUCULLIANO PRANZO ( HISSÀ SE AVRÀ USATO ANCHE LA PALESTRA ) IL SUO SORRISO PACIOCCONE IMMORTALATO NEL POST AVEVA UN SOLO MESSAGGIO RECONDITO: CIAO POVERI!

monica setta

Monica Setta dopo il flop del suo programma e lo spostamento in terza serata decide di festeggiare facendosi fotografare con scarpe rosse e tacco a spillo sul divano di una suite in un lussuoso albergo romano che gli ha prestato la stanza per la foto . “Ieri ho scelto la royal suite -300 metri quadrati, palestra open air e una strepitosa vista sulle bellezze di roma per riposarmi un po’”, ha comunicato ai suoi follower immaginando che qualcuno morisse d’invidia. E ha proseguito : “La chiamano staycation oppure hollistay, una piccola vacanza in città. Buona domenica” .

Mentre nei 300 metri di suite Monica Setta si godeva la sua vacanza (ma paga lei?) e il suo luculliano pranzo ( chissà se avrà usato anche la palestra ) il suo sorriso pacioccone immortalato nel post aveva un solo messaggio recondito: ciao poveri!

