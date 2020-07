GENTILI QUANDO CONVIENE - “LIBERO” ALL’ATTACCO: “PER TRAVAGLIO, ANNALISA CHIRICO SAREBBE AVVEZZA A LECCARE. EPPURE IL DIRETTORE DE IL FATTO NON SI ACCORGE CHE NELLO SPORT NAZIONALE DEL LECCHINAGGIO HA UNA CAMPIONESSA IN CASA, VERONICA GENTILI. CHE SI È FATTA NOTARE ANNI FA GRAZIE AI SUOI ATTACCHI A BERLUSCONI E POI CE LA SIAMO RITROVATA IN DIRETTA SU RETE4 PRIMA. ECCO COSA SCRIVEVA SU TWITTER…”

Azzurra Barbuto per “Libero quotidiano”

«Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Ipocrita, rimuovi prima la trave dal tuo occhio e allora potrai togliere la pagliuzza da quello altrui», suggerì Gesù (Luca 6,41). Questo passo del Vangelo si adatta bene a Marco Travaglio, il quale qualche giorno fa ha scritto riguardo la lingua della giornalista Annalisa Chirico, la quale a suo giudizio sarebbe avvezza a leccare. Eppure il direttore de Il Fatto non si accorge che nello sport nazionale del lecchinaggio ha una campionessa in casa, Veronica Gentili.

Quest' ultima si è fatta notare anni fa grazie ai suoi attacchi al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, invettive che mandano in brodo di giuggiole i progressisti. Ad un certo punto, però, gli insulti firmati Gentili (che tanto gentile non è stata con il Cavaliere) e vomitati in tv e sulle pagine del quotidiano di Travaglio a cadenza regolare sono improvvisamente cessati e ci siamo ritrovati Veronica in diretta su Rete4 prima come ospite fissa, poi come conduttrice del programma Stasera Italia.

Non abbiamo mai capito se Gentili si sia ravveduta - e succede -, cambiando dunque opinione circa Silvio, o semplicemente abbia smesso di accanirsi contro questi poiché Berlusconi è diventato il suo datore di lavoro. Certo è che Veronica si mostra mansueta adesso con Silvio. E qualche settimana fa, allorché egli era in collegamento con lo studio di Stasera Italia, la giornalista cara a Travaglio si è fatta paonazza - che tenerezza! - quando il Cavaliere con garbo le ha fatto i complimenti per la conduzione, mettendo da parte quel fiume di fiele che per anni e anni Veronica gli ha riversato addosso, rendendo felice Travaglio.

Oltre agli articoli in cui Gentili inveiva quasi ogni dì contro Berlusconi e pure contro Mediaset, che ora le paga lo stipendio, componimenti di cui vi abbiamo già fornito degli stralci, vi sono post pubblicati da Veronica sui social network in cui la donna non risparmia le solite insolenze ed ingiurie alla sua vittima prediletta.

Eccone alcuni, emblematici e significativi: «Il ppe (Partito Popolare Europeo) riconosce Berlusconi come unico argine possibile ai populismi. La considerazione sorge spontanea: pensate come sta messa l'Europa». (Twitter, ore 11:36 del 29 settembre del 2017). «Berlusconi si scaglia contro il mercato dei parlamentari. Con la crisi, certe spese non può più permettersele». (Twitter e Fatto, ore 8:34 del 3 novembre del 2017). «Berlusconi racconta di avere vissuto gli anni della guerra. Credo si riferisca a quella punica». (Twitter, ore 21:14 del 26 novembre del 2017). Piccolo inciso: queste pseudo-battute fanno ridere soltanto lei. «Berlusconi che chiama Grillo "vecchio comico", poi non mi venite a dire che non è simpatico». (Twitter, ore 21:28 del 26 novembre del 2017).

«D'altronde che Berlusconi non vada d'accordo con gli islamici che le donne le vogliono coperte e velate è abbastanza comprensibile». (Twitter, ore 21:48 del 21 novembre del 2017). «Berlusconi: "Io sono il presente". Quello del letto accanto dice di essere Napoleone». (Twitter, ore 14:39 del 27 novembre del 2017). «Berlusconi: "Noi la difesa dei diritti delle donne ce l'abbiamo come fatto prioritario". Sto cercando "difesa dei diritti" a quale posizione corrisponda nel kamasutra». (Twitter, ore 12:54 del 6 dicembre del 2017).

«Ricapitoliamo il programma di Silvio Berlusconi: un condono edilizio per le case abusive costruite sul ponte sullo stretto di Messina». (Twitter, ore 10:26 dell'8 febbraio del 2018).

A distanza di qualche mese da questo suo ultimissimo cinguettio contro il fondatore di FI Veronica Gentili viene promossa co-conduttrice di Stasera Italia, Rete4. Proprio lei che disprezzava e scherniva quelle che chiamava «dipendenti di Berlusconi». Vabbè…la storia della pagliuzza e della trave…

