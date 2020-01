GF VIP TWEET! - FABIO TESTI SCIVOLA SUBITO SULLA FRASE SESSISTA (ROBA DI STUPRI), MALGIOGLIO LAPIDARIO: ''GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO? INSUPERABILI. ADORO IL COLORE DELLE LORO POLTRONE''. MA IL CAST HA IL POTENZIALE PER ESSERE UNA BOMBA - ''CUCUZZA M'AMMAZZA PERCHÉ NESSUNO SE LO CAGA'' - LUXURIA SULLA STORIA LESBO TRA IMMA BATTAGLIA E LICIA NUNEZ. BARBARA ALBERTI: “IMMA BATTAGLIA SPEZZA PIÙ CUORI CHE PAGNOTTE” - ''SPERIAMO DI LITIGARE SUBITO COSÌ SIAMO FACILITATI CON LE NOMINATION'', ANTONELLA ELIA LA NOSTRA LUCE

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

La notizia a sorpresa arriva dall’auditel: la replica di Heidi su Rai1 supera il debutto tanto atteso del Grande Fratello Vip. La prima puntata del reality di Canale 5 porta a casa, chiudendo a notte fonda, 3.404.000 telespettatori con il 20,16% di share superata dalla rete ammiraglia del servizio pubblico che ottiene 4.437.000 e il 19,74% di share. In sovrapposizione, prendendo cioè in considerazione lo stesso periodo di messa in onda, dalle 21.45 alle 23.41, il film è stato visto da 4.439.000 con 19,78%, il reality 4.072.000 con 18,14%.

Un debutto che conferma la regola dei kick off storicamente noiosi perché legati alla presentazione del cast, poco rappresentativi di quel che sarà. Alfonso Signorini non è un conduttore e si vede, particolarmente emozionato si affida spesso al gobbo. Cerca di non strafare rischiando di sembrare poco incisivo televisivamente, il ritmo almeno all’inizio non è dei migliori e regala troppi tempi morti.

Wanda Nara e Pupo alla prima puntata non pervenuti, i loro interventi nella fase iniziale non sono di facile riuscita ma forse è anche troppo presto per giudicarli. La pensa diversamente Cristiano Malgioglio, opinionista delle ultime edizioni nip, che su twitter si lascia andare: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone.” Le gag con i concorrenti sono scritte male, non divertono, non funzionano ma lasciano allo spettatore un senso di tristezza per gli scherzi non riusciti.

E se il conduttore e gli opinionisti sono per ora rimandati, la forza è tutta nel cast. Un cast con volti noti, con il giusto mix e un potenziale importante. I reality dipendono soprattutto dai concorrenti e dalle dinamiche che si creeranno all’interno della casa, per ora hanno avvicinato la legna, preparato il fuoco e aspettano il momento dell’esplosione.

La carne è sul fuoco e già alla prima puntata si punta sulle dinamiche esterne con gossip televisivi preesistenti come per Pago e la presenza in studio di Serena Enardu. La loro storia era finita male a Temptation Island e ora si riparte da quel punto con tanto di televoto per far incontrare in casa i due nella seconda puntata. Una parte dei concorrenti entrerà solo venerdì, tra questi Barbara Alberti che però è presente già in collegamento. Si punta maggiormente sui nomi più over e, dunque, più riconoscibili: Rita Rusic con abito sexy, una promettente Antonella Elia, Michele Cucuzza che sta al gioco, Fabio Testi e i suoi flirt, Adriana Volpe che potrebbe scatenare a breve reazioni social di Magalli.

Licia Nunez, attrice de Le tre rose di Eva, ha rispolverato la sua relazione Imma Battaglia finita perché tradita da quest’ultima con Eva Grimaldi. Una dichiarazione non apprezzata da Vladimir Luxuria: “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale.

Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)”. Sul finale le prime nomination, le donne indicano Fabio Testi che non è in realtà eliminato ma viene solo trasferito nel privè insieme ai quattro ex concorrenti del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. La prima puntata è andata, adesso arriva il bello.

— vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 9, 2020

GFVIP, FABIO TESTI PARTE MALISSIMO. FRASE SESSISTA E RISCHIO ESPULSIONE

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Il Grande Fratello Vip di Fabio Testi parte malissimo: è a rischio espulsione. L’attore 78enne si è lasciato andare a un commento volgare e sessista che potrebbe costargli l’avventura nel reality show di Canale 5. A fine puntata, Alfonso Signorini ha aperto il primo giro di nomination e Fabio Testi è stato eliminato, ma non è tornato a casa sua, è finito nel privè/tugurio con gli ex gieffini Pasquale, Sergio, Salvo e Patrick che hanno passato la notte a sparar sfondoni (“L’America non è stata scoperta da Cristoforo Colombo ma dai norvegesi”).

Ma prima dei titoli di coda sulla prima puntata si è sentito Sergio Volpini, passato alla storia del reality come “l’ottusangolo”, dire: “Ma perché l’hanno buttato fuori? Questo mi domando” e Fabio Testi ridendo: “Perché avevano paura di essere violentate” (video @viperissima_trash). Una frase maschilista e misogina che fa capire quanto sia lunga e difficile la strada della lotta contro la violenza sulle donne. Nella confusione generale Alfonso Signorini non ha sentito, ma domani, nel corso della seconda puntata del GFVip 4, potrebbe prendere provvedimenti seri dando un segnale forte.

Giuseppe Candela@GiusCandela

A sorpresa la replica di #heidi batte il #gfvip che ha chiuso molto dopo.

In sovrapposizione dalle 21.45 alle 23.41: #heidi 4.439.000 19,78%, #gfvip 4.072.000 18,14%.

nonleggerlo@nonleggerlo

#GrandeFratelloVip

che fine hanno fatto salvo e rocco casalino

Cristiano Malgioglio@InfoMalgioglio

Gli opinionisti del @GrandeFratello?

Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone.

Trash Italiano@trash_italiano

A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa il secondo appuntamento del Venerdì. #GFVIP

{[(MANUEL)]} @Manuel_Real_Off

Se ci fosse Ilary Blasi: ao e daje Antonè ma che ca*** stai a fa?? E annamo su che me so rotta già lo cog****** ma te ne voi entrà in casa?? E daje che c’ho già sonno e me vojo annà a mette er pigiama #gfvip

TROPPO FORTE IL DAMA @aidalaverdadera

Ma non possiamo fare dei classici e normalissimi ingressi? Che sono ste cazzate Alfonso? #gfvip

Paola. @Iperborea_

Loro tre >>>>>>> cast dell'ultima Isola e dell'ultimo GFVip #GFVip

Mario Manca@MarioManca

Questo siparietto costruitissimo con Cucuzza e la Rusic non è riuscito neanche per un quarto, comunque, volevo dirvelo. E vorrei sottolineare che gli autori di questa edizione sono ben tredici. #GFvip

C. @fucsinaacida

Michele mi ammazza perchè prova sempre a scambiare qualche battutina con il nuovo arrivato di turno che puntualmente non se lo caga #GFVIP

Paola. @Iperborea_

Michele Cucuzza a Licia Nunez “Ho amato il tuo video, molto forte, molto coraggioso, molto giusto”. E lei, come tutti gli altri, lo ignora #GFVip

Piumoncino™@piumoncino

Pago: (rivolgendosi al modello) “Piacere, Pacifico”

Cucuzza: “come ti devo chiamare (Pago o Pacifico)?”

Pago: “fai tu, ma il mio nome è PACIFICO”

Cucuzza: “Ok allora ti chiamerò Pago” #GFvip #GFvip4

T R I S T A N CALTAGIRONE @Tristan__esdpv

Io che rientro alle 6 del mattino dopo una serata in discoteca: #GFvip

Francesco Canino@fraversion

da Michele Cucuzza, uno che nella stessa vita è stato tra i fondatori di Radio Popolare e fidanzato di Katia Noventa, mi aspetto di tutto. #GFVIP

TROPPO FORTE IL DAMA @aidalaverdadera

Prime impressioni su questo #gfvip

Prima mezz’ora: volevo drogarmi

Entra Antonella: vedo la luce

paolo@provolinob

“Speriamo di litigare subito così siamo facilitati con le nomination” ANTONELLA ELIA LA NOSTRA GUIDA #gfvip

Eli@eliscrivecose

“NOMINO FABIO TESTI PERCHÉ HA DETTO CHE RUSSA” mamma mia lotterò contro chiunque si frapponga tra Antonella Elia e la vittoria #GFVip

Caciottaro @Caustica_mente

Come prevedibile nella clip di Fabio Testi si parla solo delle sue avventure, scopate e del fatto che a 78 anni ancora gli tira. #GFvip

Paola. @Iperborea_

Tommaso Paradiso quando bacia la persona che ama più al mondo: #GFVip

Francesco Canino@fraversion

Pago, Incorvaia, Licia Nunez. È il Grande Fratello delle corna e delle storie finite male. #GFVIP

Leev.@leeveean

Che spettacolo se entra Serena per riconquistare Pago e poi si scopa Andrea Denver #GFVIP #gfvip4

Paola. @Iperborea_

Oddio, Licia Nunez tradita da Imma Battaglia con Eva Grimaldi dopo sette anni di storia. Il lesbodrama di cui non sapevo di aver bisogno #GFVip

MARIA@Maria25760009

Michele Cucuzza oltre vent'anni di giornalismo entra in casa ed è già così, IO ADORO

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ragazzi ho appena scoperto che Licia Nunez, prima di andare al #GFvip, ha dichiarato che Rita Rusic era il suo sogno erotico STO MALE

Francesco Canino@fraversion

Barbara Alberti: “Imma Battaglia spezza più cuori che pagnotte”. Che genio, che velocità di pensiero. Pazzesca! #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

La Rusic già NERA per l'età sbagliata che le ha attribuito Alfonso, bene Rita noi vogliamo la stessa cattiveria quando arriverà Valeriona Marini per il confronto con te. Perché arriverà, DEVE ARRIVARE #GFvip

leo@leobisig

#gfvip4 #gfvip gentilmente potreste avvisare i parenti e amici di non preoccuparsi di Cucuzza. ..anche se dalla foto non sembra pare sia ancora vivo

Francesco Canino@fraversion

"Fai dormire la Volpe con la foto di Magalli". Pupo legge Twitter. #GFVIP

lallero@see_lallero

Tra i punti importanti del mattino: - Antonella Elia vuole un fisioterapista - Michele Cucuzza è preoccupato perché vorrebbe stare tutto nudo in bagno - Adriana Volpe vuole fare i letti di tutti #GFvip

Paola. @Iperborea_

Michele Cucuzza, appena sveglio, ha già rotto un bicchiere e la cintura del microfono. Per me finalista di diritto insieme alle donne over. #GFVIP

Diablik@Gia_Uss90

#Ilcantantemascherato

#GFVIP

Antonio@8antonio8989

Licia sta raccontando la sua storia con Imma Battaglia e il suo "tradimento" con Eva Grimaldi

#GFVIP

Antonio@8antonio8989

Eva Grimaldi che inviava i messaggi a Imma Battaglia mentre Imma stava con Licia, firmandosi "MP", iniziali di "Milva Perinoni", nome reale di Eva. ADORO #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

Quando la persona che odi ti saluta ma tu devi fingere di essere superiore. #GFvip

s?????? s????s???@flashspeeedster

Antonella Elia che all'una e quaranta sta con la pezzetta e lo sgrassatore in mano è il contenuto che voglio vedere su Mediaset Extra in questo periodo. #GFvip

