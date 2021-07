Ilaria Sacchettoni per corriere.it

libero de rienzo

Per la morte dell’attore Libero De Rienzo i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato.

L’ipotesi investigativa è che il protagonista di «Santa Maradona» avesse consumato droga. Ma al momento è solo una supposizione dalla quale partire per effettuare una serie di accertamenti. Il primo dei quali sarà l’autopsia, delegata agli esperti del Policlinico Gemelli.

GLI OMAGGI IN TV A LIBERO DE RIENZO

libero de rienzo

(ANSA) La7 renderà omaggio stasera a Libero De Rienzo, morto prematuramente a 44 anni, trasmettendo Fortapasc, per la regia di Marco Risi, film in cui l'attore di origini napoletane interpretava il giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra. "Stasera dopo In Onda in prima serata", annuncia Andrea Salerno, direttore della rete, su Twitter. (ANSA).

libero de rienzo

(ANSA) Libero De Rienzo se ne è andato. Un malore improvviso ha portato via nella notte l'attore napoletano a soli 44 anni. Figlio d'arte, suo padre Fiore è stato aiuto regista di Citto Maselli e autore Rai, Libero aveva vinto il Davide di Donatello nel 2002 con "Santa Maradona". Tra i film indimenticabili di cui è stato interprete c'è " Smetto quando voglio" del 2014 e " A Tor Bella Monaca non piove mai" del 2019.

Fortapasc libero de rienzo

La Rai oggi vuole rendergli omaggio, mandando in onda già nel primo pomeriggio, su Rai3 alle 15.50 "Smetto quando voglio", storia corale e divertente del regista Sidney Sonnino che vede Libero De Rienzo protagonista assieme a Edoardo Leo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Valeria Solarino e altri ancora, in una commedia brillante con al centro un gruppo di ricercatori disoccupati, che per uscire dall'empasse lavorativa, decide di produrre Smart Drugs.

Anche RaiPlay ricorderà l' attore scomparso prematuramente, nell'offerta Cinema (https://www.raiplay.it/film) con 4 dei suoi film più noti: "Smetto quando voglio - Ad Honorem"; "Smetto quando voglio - Masterclass"; "Una vita spericolata"; "Ho ucciso Napoleone". (ANSA).

libero de rienzo 9 libero de rienzo 1 libero de rienzo 33