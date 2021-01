FLASH! – AMERICA A PEZZI: UN MORTO PER COVID OGNI 930 ABITANTI - PIÙ DI 18.400 MORTI NELL'ULTIMA SETTIMANA, 2.600 DECESSI AL GIORNO - IL NUMERO RECORD DI 128.210 PAZIENTI È ATTUALMENTE IN CURA NEGLI OSPEDALI, CON UN AUMENTO DEL 25% RISPETTO AL MESE SCORSO - LA CONTEA DI LOS ANGELES, DURAMENTE COLPITA, CONSIGLIA AGLI EQUIPAGGI DELLE AMBULANZE DI CONSERVARE L'OSSIGENO E DI NON TRASPORTARE IN OSPEDALE PAZIENTI CHE NON HANNO PRATICAMENTE POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA