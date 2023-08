31 ago 2023 08:36

GIAMBRUNO A FERRAGNI E FUOCO – LADY FEDEZ ASFALTA IL COMPAGNO DELLA MELONI: “IL NOSTRO PROBLEMA NON SONO I LUPI, I MOSTRI E LE BESTIE VARIE MA GLI UOMINI COME VOI. STRANAMENTE È SEMPRE LA DONNA A ESSERE COLPEVOLIZZATA: VICTIM BLAMING ALLO STATO PURO” – GIAMBRUNO SUGLI STUPRI DI CAIVANO E PALERMO AVEVA DETTO: “SE EVITI DI UBRIACARTI E DI PERDERE I SENSI, MAGARI EVITI ANCHE DI INCORRERE IN DETERMINATE PROBLEMATICHE PERCHÉ POI IL LUPO LO TROVI” - VIDEO