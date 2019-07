GIAMPIERO SULLA LUNA - MUGHINI DEBUTTA ALLA CONDUZIONE SU RETE4: DOMANI SERA ALLE 21.25 PARTE ''QUELLI DELLA LUNA'', UNA SERIE DI PUNTATE ISPIRATE ALLO SBARCO DI 50 ANNI FA MA DEDICATE A BRILLANTI E OSCURI CAMPIONI SPORTIVI: ''NON È SOLO UN SAPORITO, TEMPESTIVO E ORIGINALE ROMANZO POPOLARE. È LA PIÙ GRANDE IMPRESA SPORTIVA DI SEMPRE. PER ME ARMSTRONG E ALDRIN SONO ATLETI MAGNIFICI, CAPACI DI FARE LA STORIA COME MARADONA, TYSON, MENNEA, CRISTIANO RONALDO…''

Retequattro è sempre più accesa: lo dimostrano gli ottimi ascolti e le tante trasmissioni in onda. E martedì 16 luglio, in prima serata, debutta un nuovo programma: “Quelli della Luna”, quattro appuntamenti ispirati al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, contraddistinti da un narratore d’eccezione, Giampiero Mughini.

giampiero mughini

Il giornalista, scrittore e opinionista - alla prima esperienza assoluta in conduzione - accompagnerà gli spettatori nel racconto di fuoriclasse dello sport e di figure meno conosciute, ma spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni.

Saranno dedicate alla Luna anche le quattro categorie con le quali verrà declinata ogni puntata di “Quelli della Luna”: ci sono i Lunari, autori di imprese extraterrestri; i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; le Lune Piene, sempre al top nello sport e nella vita; le Lune Nere, che sono caratterizzate dall’essersi rovinate la carriera d’improvviso.

Lo stile inconfondibile di Mughini, fatto di battute pungenti e mimica vivace, tratteggerà il manipolo di atleti al centro della serata d’esordio: Valentino Rossi, Francesco Totti, Tiger Woods, Paolo Rossi, Federica Pellegrini, Ronaldo, Jonathan Bachini, Lance Armstrong e Davide Astori. A ognuno sarà dedicato un ritratto dal forte impatto emotivo, arricchito da interviste esclusive, documenti inediti e contributi di importanti firme del giornalismo.

neil armstrong

«Lo sbarco sulla Luna di 50 anni fa non è solo un saporito, tempestivo e originale romanzo popolare. È la più grande impresa sportiva di sempre. Per me Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono atleti magnifici, capaci di fare la Storia come Maradona, come Tyson, come Mennea, come Cristiano Ronaldo… Io di campioni adamantini come quei due astronauti ne ho visti eccome: campioni lunari, non terrestri; campioni lunatici, con la Luna di traverso; campioni dalla Luna piena e la vita da star; e campioni che della Luna hanno scoperto l’altra metà, quella nera del buio».

(Giampiero Mughini, cit. Quelli della luna)

buzz aldrin sulla luna 21 luglio 1969 neil armstrong spedizione apollo 11 francesco totti foto mezzelani gmt 06 valentino rossi tiger woods TRE UOMINI SULLA LUNA