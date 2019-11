GILETTI VS D’URSO, LOTTA ALL’ULTIMO SHARE - ALDO GRASSO: “CAPITA RARAMENTE CHE UN PROGRAMMA TV MUOVA PESANTI ACCUSE A UN ALTRO PROGRAMMA. È SUCCESSO ANCHE QUESTO. A 'NON È L'ARENA' SU LA7, MASSIMO GILETTI HA CRITICATO BARBARA D'URSO PER AVER OSPITATO NEL SUO STUDIO IL CANTANTE NEOMELODICO TONY COLOMBO E LA CONSORTE TINA RISPOLI. LA D'URSO NON È NUOVA A POLEMICHE PER LA DISINVOLTURA CON CUI SCEGLIE I SUOI OSPITI. L'ERRORE CHE COMMETTIAMO È QUELLO DI DEFINIRE TRASH QUESTA TV. FORSE DOVREMMO AMMETTERE CHE…”

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Capita raramente che un programma tv muova pesanti accuse a un altro programma. È successo anche questo. Domenica sera, a «Non è l' Arena» su La7, Massimo Giletti ha criticato Barbara d' Urso per aver ospitato nel suo studio di «Live- Non è la d' Urso» (Canale 5, lunedì) il cantante neomelodico Tony Colombo e la consorte Tina Rispoli, saliti alla ribalta per i presunti contatti con la malavita organizzata napoletana.

Da alcune settimane, il sito di «Fanpage» propone un' interessante inchiesta su «Camorra Entertainment» dove i novelli sposi fanno la loro parte. La d' Urso non è nuova a polemiche per la disinvoltura con cui sceglie i suoi ospiti: Asia Argento e il giovane Jimmy Bennett, Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone, Adriano Panzironi, l' imprenditore che promette diete e anni di vita. L' altra sera ha scatenato un putiferio con la storia delle suore incinte (un suo cavallo di battaglia). Ancora una vota il «salotto» si è trasformato in un cortile starnazzante: il giornalista Carmelo Abbate ha accusato la Chiesa di ogni nefandezza scatenando la reazione di Paolo Brosio e gli interventi di Flavia Vento, Serena Grandi, Manuela Villa, Suor Paola, Vladimir Luxuria e altri espertoni.

È intervenuto persino Vittorio Sgarbi per ammonire la conduttrice: «Stai mettendo in scena lo sputtanamento della Chiesa». La d' Urso ha tenuto a precisare che va in chiesa e recita il rosario, se no chissà. Attraverso i talk, la tv ha perso i freni inibitori e mai come ora è specchio fedele del Paese. L' errore che commettiamo è quello di definire spazzatura, trash, questa tv. Forse dovremmo ammettere che è il nostro Paese a essere diventato trash, siamo noi trash. Quanti nostri parlamentari avrebbero potuto essere al posto di Brosio o della Vento o di Abbate! Si sarebbero espressi esattamente come loro, avrebbero visto nella d' Urso un faro, forti della loro capacità di inscenare solo sommari di decomposizione.

