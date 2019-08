UN GIOCO DA RAGAZZI – IL CAMPIONE DI FORTNITE RICHARD TYLER BLEVINS, IN ARTE NINJA, PASSA DA TWITCH DI AMAZON A MIXER DI MICROSOFT PER 50 MILIONI DI DOLLARI – L’APP DELLA SOCIETÀ REDMOND STA AVENDO UN PICCO DI DOWNLOAD E ALTRI COLLEGHI DI NINJA STANNO PENSANDO DI TRASLOCARE – LA GUERRA DEI VIDEOGAME IN STREAMING STA COMINCIANDO…

Da www.repubblica.it

richard tyler blevins in arte ninja

Da Twitch di Amazon a Mixer di Microsoft per “appena” 50 milioni di dollari. La guerra fra servizi video dedicati ai videogame ha ora una nuova pietra miliare: il passaggio del campione di Fortnite, Richard Tyler Blevins (in arte Ninja), e la cifra record pagata da Redmond per strapparlo alla concorrenza.

mixer microsoft 1

Ninja, 14 milioni di spettatori e uno stipendio che toccava già i 10 milioni di dollari l’anno, è il re dello streaming anche se nelle ultime competizioni non ha brillato. Ma il suo è ormai un mestiere che va oltre le sole partite o meglio che non guarda unicamente a quelle. Anche perché restare in vetta alle classifiche dei giocatori più forti è un’operazione complicata per chiunque, mentre quella della star dello streaming ha basi per lui ormai ben più solide.

twitch amazon

richard tyler blevins in arte ninja 9

Con una media di 65 mila spettatori connessi in contemporanea il debutto su Mixer è andato bene visto che su Twitch la media era di 40 mila. Mentre l’app Mixer sta avendo un picco di download, altri colleghi di Ninja come Michael “Shroud” Grzesiek e Turner “Tfue” Tenney, si son già dati da fare. Il vuoto lasciato da Richard Tyler Blevins su Twitch potrebbe giocare a loro favore facendo aumentare il pubblico che li segue che conta oltre 7 milioni di spettatori a testa.

mixer microsoft 3 richard tyler blevins in arte ninja 5 twitch amazon 2 mixer microsoft mixer microsoft 2 richard tyler blevins in arte ninja 12 twitch amazon 1 richard tyler blevins in arte ninja 11 richard tyler blevins in arte ninja 10 richard tyler blevins in arte ninja 2 richard tyler blevins in arte ninja 3 mixer microsoft 44 richard tyler blevins in arte ninja 1 richard tyler blevins in arte ninja 4 richard tyler blevins in arte ninja 6 richard tyler blevins in arte ninja 7 richard tyler blevins in arte ninja 8