GIORGIA MELONI FA LITIGARE VALERIA MARINI E SELVAGGIA CHE INFILZA VALERIONA: “DAL CARRO DEL GAY PRIDE A QUELLO DEL VINCITORE È UN ATTIMO" – LA REPLICA DELLA SOUBRETTE: "LA LUCARELLI NON LA STIMO. VIVE DI ATTACCHI, SOPRATTUTTO ALLE DONNE. DOVREBBE LIMITARSI A CRITICARE, SENZA OFFENDERE. GIORGIA È UNA GRAN PERSONA'' - ''CIACCI HA DETTO CHE IO E PAMELA PRATI CI SIAMO PICCHIATE? NON È ANDATA COSÌ: SEMMAI SONO STATA IO A ESSERE STATA AGGREDITA DA PAMELA...”

Francesca D’Angelo per Libero Quotidiano

Valeria Marini ce la fa una promessa?

«Quale?».

valeria marini

Non è che appena finisce Tale e quale show la ritroviamo di nuovo al Gf Vip, vero?

«No, no. Basta».

Da venerdì si apre un nuovo capitolo televisivo per Valeria Marini: quello dei talent. La showgirl è infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì in 1ª serata su Rai Uno.

Ultimamente lei ha fatto tanti reality: il Gf, L'isola dei famosi, Temptation Island. Come mai?

«Non tanti: "troppi". Diciamo che è capitato così, in alcuni casi mi volevano a tutti i costi e alla fine... ho ceduto alla tentazione! Non rinnego nulla, sia ben chiaro, e in particolare devo molto a Signorini che mi ha chiamata in un momento delicato, quando sono stata operata all'occhio. Tuttavia i reality si posso fare al massimo un paio di volte: non bisogna esagerare».

SELVAGGIA LUCARELLI

Ogni volta che partecipa a un reality, gli ascolti si impennano. Però nessuno le offre mai un programma tutto suo: non si sente un po' sfruttata dalla tv?

«Va be', il programma arriverà. Intanto tutto quello che ho fatto finora mi ha permesso di arrivare a Tale e quale show che mette in primo piano il talento, che poi è alla base della mia carriera: io sono nata con il Bagaglino e a teatro».

Il programma di Conti è dunque anche un'occasione per dimostrare, mi passi l'espressione, che oltre alle gambe c'è di più?

«Per un artista è importante rinnovarsi e proporsi in modo sempre diverso al pubblico. Inoltre questa è una sfida appassionante: devo entrare nei panni di un'altra star, cantare dal vivo, ballare».

valeria marini baci stellari 8

Crede che la tv la valorizzi nel modo giusto?

«A volte sì, altre meno. Per esempio la Rai mi ha valorizzato molto chiamandomi a fare Sanremo con Mike Bongiorno nel 1997».

Vuole puntare sul canto?

«Ho sempre amato la musica: ha un grande potere di aggregazione, sprigiona energia. Inoltre il mio ultimo singolo Baci stellari, che ho realizzato con un'etichetta indipendente, è andato molto bene».

Ha ambizioni Sanremesi?

«Intende come ospite?».

No, come cantante.

«Vediamo, non lo so... Anni fa c'era in ballo un progetto, ma non perla gara, solo che poi non è andato in porto per via di impegni».

Al Gf Vip Ciacci ha detto che lei e Pamela Prati vi siete picchiate. Possibile?

«Non è andata così: semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all'epoca era il mio segretario, si deve essere espresso male al Gf. Io sono stata l'unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone: il linciaggio che ha subito è stato esagerato. Io poi sono sempre solidale con le donne».

valeria marini

E le altre donne verso di lei?

«Certo! Tra l'altro ho un sacco di amiche in tv. Per me c'è spazio per tutti: mia madre mi ripete sempre che non conosco l'invidia. È così».

Invece com' è finita con Selvaggia Lucarelli, dopo lo scambio di tweet su Giorgia Meloni? «Ecco, la Lucarelli è l'esempio di una persona che non stimo. Nonostante le riconosca una grande intelligenza e un bello stile di scrittura, non mi piace perché una cosa è criticare, un'altra offendere. Lei ha scelto questa strada: far parlare di sé offendendo le altre donne, a volte esagerando. Tra l'altro tutto quello che dice e scrive alla fine è sempre pro domo sua: ora, al di là della scarsa solidarietà femminile, tu perché stai là? Per criticare gli altri?».

Mi pare di capire che non vi siate riappacificate...

GIORGIA MELONI IN AUTO

«Dovrebbe limitarsi a criticare, senza offendere. Tra l'altro il mio era solo un tweet di solidarietà femminile... elogiavo la Meloni parlando prima di tutto della donna Meloni».

