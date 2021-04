I GIORNALI STANNO CREPANDO E A NESSUNO FREGA NULLA - A FEBBRAIO CONFERMATO IL TREND NEGATIVO SULLE VENDITE, CON UN CALO DEL 15%: SENZA UN SOSTEGNO PUBBLICO LA STAMPA È DESTINATA AD AFFONDARE, MA LO STATO LATITA E I POLITICI FANNO ADDIRITTURA IL TIFO PER LA CHIUSURA DEI QUOTIDIANI "NEMICI" - GLI ABBONAMENTI DIGITALI NON BASTANO A TAPPARE LA FALLA: GLI SPORTIVI BRUCIANO FINO A 40% DELLE COPIE, ANNO SU ANNO...

I GIORNALI CONTINUANO A PERDERE COPIE

Le vendite in edicola dei giornali quotidiani in Italia nel mese di febbraio 2021 hanno confermato il trend di gennaio con un calo delle vendite del 15 per cento rispetto al 2020. A loro volta, gennaio e febbraio 2021 aggravano la percentuale di calo di dicembre, 14,8 percento.

Calo vendite giornali febbraio 2021, tutto avviene nel disinteresse più generale

Lo Stato latita, i politici sarebbero solo felici che i giornali chiudessero, resterebbero Facebook e la tv, che loro controllano. Il crollo delle copie vendute in edicola non è compensato dalla vendita delle copie digitali, cioè la versione pdf del giornale stampato su carta.

Alcuni numeri. Contro il milione e mezzo di copie (1.513 mila) vendute in edicola in gennaio 2021, si sono registrati 435 mila abbonamenti digitali. Sono 94 mila copie in più del 2020. Con tre problemi:

1. Gli abbonamenti digitali in più rappresentano poco meno di un terzo delle copie cartacee perdute, 300 mila. Le copie cartacee sono allo stato attuale 3 volte e mezzo gli abbonamenti digitali. Il rapporto si modificherà nel tempo. Ma c’è un effetto negativo sui ricavi. Ecco perché…

2. Le copie vendute in edicola rendono all’editore l’80% del prezzo di copertina, quelle digitali rendono fra il 70 e il 50% e forse, nel caso delle campagne promozionali, anche meno.

3. La vendita di copie digitali è concentrata in 3 testate (se leggo bene le tabelle di Ads): Corriere della Sera, a quota 93.621, Repubblica, con 53.530, Fatto con 27.650. Vuol dire che tre quotidiani che valgono complessivamente un quinto del mercato cartaceo, vendono poco meno di metà delle copie on line.

Se continua così, quindi senza sostegno pubblico, i giornali sono destinati a morire. Non tutti, forse, ma quasi. Nel Sud sono ridotti al lumicino. Gli sportivi perdono fino a 40% delle copie, anno su anno.

ra gli altri, si contano sulle dita di una mano quelli che guadagnano qualche copia. Ma parliamo di poche poche copie, lasciate stare le percentuali.

VENDITE GIORNALI FEBBRAIO 2021, LA TABELLA

