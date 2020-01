GIORNALISMO RIOTTOSO - TAPIRO DI ''STRISCIA'' A GIANNI RIOTTA, PIZZICATO PIÙ DI UNA VOLTA DAL TG DI RICCI A DIFFONDERE NOTIZIE POI RIVELATESI FALSE E ORA NOMINATO DIRETTORE DEL LABORATORIO ANTI FAKE NEWS DELLA LUISS - SI CHIEDE 'STRISCIA': ''FORSE CHE AVER SCELTO RIOTTA NON SIA UNA SORTA DI CURA OMEOPATICA (VELENO CURA VELENO) PENSATA PER VACCINARE GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DAL VIZIO DELLE NOTIZIE TAROCCATE?''. NELLA PUNTATA DI STASERA, LA CONSEGNA DI STAFFELLI

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Tapiro d’oro a Gianni Riotta perché, nonostante in passato sia stato pizzicato più di una volta da Striscia per aver trasmesso durante la sua direzione del TG1 notizie rivelatesi false, è stato nominato direttore del laboratorio anti fake news della Luiss. Forse che aver scelto Riotta non sia una sorta di cura omeopatica (veleno cura veleno) pensata per vaccinare gli studenti dell’università romana dal vizio delle notizie taroccate?

