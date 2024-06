LA GIORNALISTA ITALO-MAROCCHINA KARIMA MOUAL DIVENTA DIRETTRICE RESPONSABILE DE “IL SETTIMANALE”, A POCHI MESI DALL’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO MINTAKA DEL FINANZIERE MAROCCHINO ZAKARIA MOUFID - LA TESTATA, RINATA NEL 2022 COME COSTOLA DEL SITO PMI.IT, E’ STATA DIRETTA DA CLAUDIO BRACHINO - MOUAL, MOGLIE DELL’EX MINISTRO DEL PD ENZO AMENDOLA, È SPECIALIZZATA IN POLITICA MEDIORIENTALE, DEL MONDO ARABO ISLAMICO E IMMIGRAZIONE…

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - A pochi mesi dall'acquisizione da parte del gruppo Mintaka de "Il Settimanale", la nuova sfida del presidente Zakaria Moufid si arricchisce con un'altra novità. La nomina della giornalista italo-marocchina Karima Moual come direttrice responsabile. ??

Firma ed editorialista oggi de "La Repubblica" e "La Stampa" e volto noto nella tv, con i suoi interventi nelle principali trasmissioni televisive, "Moual - informa una nota - si è distinta professionalmente in questi anni per il suo impegno e il suo sguardo profondo nel raccontare e analizzare non solo i diversi volti dell'immigrazione, ma anche le politiche più stringenti che riguardano il mondo arabo e l'Africa in relazione al nostro paese e al continente europeo.?

Specializzata in politica mediorientale, del mondo arabo islamico e immigrazione, Moual prima di arrivare al Gruppo Gedi, ha collaborato con "Il Sole 24 Ore", il "Tg1", "Radio1" e diverse trasmissioni televisive".?

"Accolgo con entusiasmo questa chiamata, che è insieme una sfida in un momento in cui l'informazione rimane vitale strumento per la democrazia, lo sviluppo economico e la conoscenza reciproca verso gli altri e il mondo che ci circonda. L'editore Moufid apre una strada importante, che sono felice di percorrere insieme con il mio contributo professionale." - ha dichiarato Moual.?Una nuova direzione, dunque, ma soprattutto una nuova visione e una nuova linea editoriale che tra pochi mesi vedrà l'uscita del nuovo "Il Settimanale". ?

Il presidente Zakaria Moufid ha sottolineato quanto "la nomina di Karima Moual segni l'inizio di una nuova era per la nostra testata, un'era caratterizzata da un rinnovato impegno verso un'informazione completa e autentica, grazie alla sua competenza e la sua integrità nel portare avanti un'informazione accurata, imparziale e inclusiva, ma anche una prospettiva unica e profondamente radicata nella nostra comunità multiculturale. Una scelta dettata dalla volontà di poter affrontare con intelligenza e sensibilità temi complessi e delicati".

Un'informazione dedicata alle piccole e medie imprese ma non solo. Con uno sguardo internazionale che possa esprimersi a più voci dall'Italia, l'Europa, verso l'Africa e il mondo arabo, in una chiave di interscambio serrato grazie agli approfondimenti, le analisi e un racconto continuo dell'attualità politica, economica e culturale attraverso una molteplicità di strumenti e piattaforme innovative e dedicate che possano coinvolgere maggiormente le seconde e terze generazioni di italiani.

"L'arrivo di Karima Moual come direttrice responsabile rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del nostro gruppo editoriale, che porterà ancora più prestigio e autorevolezza, consolidando la nostra posizione come fonte affidabile e rispettata di informazione", queste le parole di Marco Sutter, direttore editoriale del gruppo.?Un nuovo punto di vista, quindi, che racconterà l'Italia che cambia attraverso l'integrazione. Uno strumento per costruire una comunità informata e consapevole dell'importanza della giusta comunicazione che rispetti e valorizzi le diverse culture come necessità per il progresso economico, sociale e culturale.

