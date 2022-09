La lettera del Cdr del "Corriere della Sera" a Luciano Fontana

Caro direttore,

cairo luciano fontana

ti invitiamo a incontrare insieme a noi i colleghi per un confronto sui temi emersi nel corso delle ultime riunioni con l'azienda su fusione e lavoro agile. La redazione, già preoccupata per l'andamento delle relazioni sindacali, non ha inoltre compreso le motivazioni che hanno portato all'improvvisa chiusura del tavolo di confronto su un'organizzazione del lavoro più flessibile, dopo oltre due anni di eccellenti risultati per il Corriere. Per questi motivi ha dichiarato lo stato di agitazione e si è costituita in assemblea permanente, rinunciando all’utilizzo della Vpn e affidando al comitato di redazione un pacchetto di 5 giorni di sciopero.