GIOVANI CHE VANNO COI CECCHI – HAI CAPITO IL 78ENNE CECCHI GORI! HA UN NUOVO AMORE: UN’ASPIRANTE ATTRICE CUBANA CHE SI CHIAMA BARBARA, CHE HA 46 ANNI IN MENO DI LUI, E POTREBBE PRENDERE PARTE AL SUO PROSSIMO FILM - IL MEDICO LEGALE AMICO DEL PRODUTTORE: “VITTORIO CI È RIMASTO MOLTO MALE VEDENDO LA SUA EX MOGLIE RITA RUSIC CHE IN TV HA PARLATO MALE DI LUI, MENTRE VALERIA MARINI NEI GIORNI DI NATALE È VENUTA A TROVARLO E..."

Valeria Morini per www.fanpage.it

vittorio cecchi gori

Pare che Vittorio Cecchi Gori abbia trovato un nuovo amore. Lo storico produttore cinematografico si sarebbe legato a una donna di nome Barbara, più giovane di lui di 46 anni.

Lo ha dichiarato sulle pagine di Libero Antonio De Luca, noto medico legale di Roma molto amico di Cecchi Gori, 78 anni, che in passato è stato sentimentalmente legato a Rita Rusic e a Valeria Marini. Si tratterebbe di un'aspirante attrice 32enne, di origine cubana.

VITTORIO CECCHI GORI CON LA NUOVA FIDANZATA BARBARA

Come si sarebbero conosciuti Cecchi e Gori e Barbara

De Luca ha spiegato di aver incontrato la donna ai festeggiamenti per il 31 dicembre: “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice".

Sembra che la ragazza potrebbe prendere parte al prossimo film da lui prodotto. In cantiere, il magnate toscano ha il (già discusso) remake del celeberrimo Il sorpasso di Dino Risi con Jean Louis Trintignant e Vittorio Gassman. Il medico ha inoltre svelato come sarebbe nata la frequentazione tra lei e Cecchi Gori.

vittorio cecchi gori con rita rusic

Le replica alle recenti dichiarazioni di Rita Rusic

Cecchi Gori, stando sempre a ciò che dice De Luca, sarebbe rimasto deluso dalle affermazioni pronunciate in tempi recenti dalla ex moglie Rita Rusic, madre dei suoi figli Mario e Vittoria.

Quando il produttore aveva accusato gravi problemi di salute i due erano tornati in ottimi rapporti, ma sembra che negli ultimi tempi il legame si sia incrinato: a Verissimo, la Rusic ha spiegato che lei e Cecchi Gori non si parlano da giugno, da quando lei lo ha accusato di averle "tolto tutto" ("Non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice").

vittorio cecchi gori con valeria marini

Parole che avrebbero lasciato di stucco Cecchi Gori. "Vi dico che Vittorio è rimasto molto male vedendo la sua ex moglie Rita Rusic che spesso in tv ha parlato male di lui, come è accaduto a Verissimo”, ha spiegato il medico, che ha aggiunto inoltre come al contrario sia rimasto inalterato l'affetto con la Marini: “Valeria nei giorni delle feste di Natale è venuta a trovare Vittorio e lui è stato felicissimo di vederla. L’ho visto, credetemi, davvero emozionato”.

