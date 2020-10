GIÙ LE MUTANDE! - SONO APERTI I CASTING PER LA PRIMA EDIZIONE DI “NAKED ATTRACTION ITALIA”, IL DATING SHOW IN CUI UN SINGLE SCEGLIE IL PARTNER TRA 6 PERSONE COMPLETAMENTE NUDE - I CORPI VENGONO SVELATI GRADUALMENTE, PARTENDO DAI PIEDI FINO AD ARRIVARE AL VOLTO, PASSANDO PER FRINGUELLI E BOSCHETTI - L’ESCLUSIVA “DPLAY PLUS”

Comunicato stampa

Dopo essere diventato un caso televisivo internazionale (in onda in UK sull’avanguardista Channel 4), sono aperti i casting per la prima edizione di “NAKED ATTRACTION ITALIA”, la nuova frontiera del dating show in cui un single sceglie il partner tra 6 persone completamente nude, i cui corpi vengono svelati gradualmente, partendo dai piedi fino ad arrivare al volto.

Se hai dai 19 ai 45 anni e per trovare la tua anima gemella sei disposto a spogliarti letteralmente di tutto quello che ti definisce nella vita di ogni giorno, potresti essere uno dei protagonisti del programma televisivo che ha scardinato le regole dell’appuntamento.

Per partecipare: scrivere a nakeditalia@standbyme.tv o telefonare allo 06 83535001.

“NAKED ATTRACTION ITALIA”, sarà prodotto da Stand by me per Discovery Italia e arriverà prossimamente in esclusiva solo su Dplay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery.

