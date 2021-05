GIULIA STABILE VINCE AMICI! – A SORPRESA LA BALLERINA STRAPPA LA VITTORIA AL FAVORITISSIMO SANGIOVANNI, DIVENTANDO LA PRIMA DANZATRICE A TRIONFARE IN 20 ANNI DI TALENT: AL TELEVOTO LA 19ENNE ROMANA HA AVUTO LA MEGLIO SUL FIDANZATINO E SI E' PORTATA A CASA IL PREMIO DI 150MILA EURO – MA IL CANTAUTORE DI “GUCCI BAG” NON RESTA A TASCHE VUOTE, AGGIUDICANDOSI IL PREMIO DELLA SIAE, QUELLO DELLA RADIO E QUELLO DELLA CRITICA – IN UNA SERATA SONO STATI ASSEGNATI PREMI PER 335MILA EURO… - VIDEO

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Sorpresa ad Amici 2021: la ballerina Giulia Stabile trionfa e strappa la vittoria al favorito (e fidanzato) Sangiovanni. La giovane allieva ha avuto la meglio in finale al fotofinish contro il cantautore di Lady e Guccy Bag, aggiudicandosi il montepremi in palio di 150.000 euro in gettoni d’oro.

I cinque finalisti si sono sfidati nei due circuiti che caratterizzano il programma: canto e ballo. La sfida a tre tra i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni, giudicata per il 50% dal pubblico tramite il televoto, per il 25% dai professori e per il restante 25% dalla giuria, ha subito mandato all’atto finale Sangiovanni. Il duello tra i ballerini, con il medesimo meccanismo di votazione, ha invece premiato Giulia su Alessandro.

Lo scontro finale tra fidanzati, giudicato unicamente attraverso il televoto, ha portato al successo la ballerina voluta nella scuola da Veronica Peparini, confermando così di aver fatto grande presa sul pubblico votante, relegando il favorito Sangiovanni al secondo posto. Per l’intero Serale, infatti, la ragazza è risultata ogni settimana la più votata via social tra tutti i partecipanti. Una scalata gratificata, prima della vittoria finale, da un premio di 30.000 euro in gettoni d’oro. Nella storia del programma, Giulia è la prima allieva di ballo a vincere Amici.

Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021

Classe 2002, Giulia è nata a Roma da mamma spagnola e papà italiano. Inizia a ballare danza classica a 3 anni, in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. E’ una delle prime allieve a conquistare un banco di Amici 20, ballando TKN di Rosalia e Travis Scott, grazie a Veronica Peparini, che la spinge – con successo – ad emergere e ad abbandonare ogni insicurezza.

