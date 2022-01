20 gen 2022 15:55

GIUSTO IN TEMPO PER LA MARATONA QUIRINALE – MENTANA TORNA DOPO 10 GIORNI A CONDURRE L’EDIZIONE DELLE 20 DEL TG LA7. COME DAGO-ANTICIPATO, "MITRAGLIA" HA AVUTO IL COVID – “DOPO AVERNE PARLATO PER DUE ANNI, ANCHE IO COME MILIONI DI ALTRI ITALIANI HO INCONTRATO IL VIRUS CON LO SCUDO DI 3 DOSI DI VACCINO. NE PARLO SOLO A ISOLAMENTO FINITO PERCHÉ UNA MALATTIA È SEMPRE UN FATTO PRIVATO, MA SOPRATTUTTO PER..."