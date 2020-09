GNAM! LO SPUNTINO DEL COCCODRILLO? LA PORCHETTA! - LE IMMAGINI RACCAPRICCIANTI SCATTATE A MANILA DI UN COCCODRILLO D’ACQUA SALATA CHE PER MERENDA MANGIA, TUTTA INTERA, LA TESTA DI UN MAIALE

Dal "Daily Mail"

http://bit.ly/10JyCGA

UN COCCODRILLO DI ACQUA DOLCE A MANILA MANGIA LA TESTA DI UN MAIALE

Quando si dice "in un sol boccone". Ma in questo caso va più che bene anche la definizione che offre il "Daily Mail", e cioè: "Ecco quello che si chiama un sandwich al bacon!".

La scena ritratta in queste foto pubblicate dal tabloid britannico in realtà è abbastanza raccapricciante, ma ci dà un'ulteriore dimostrazione della forza strabiliante degli alligatori, che quando sono affamati, letteralmente non guardano in faccia nessuno. Anzi, se possono, la faccia se la mangiano.

È il caso di questo coccodrillo d'acqua salata che abita nel parco degli alligatori di Manila, ritratto mentre fa merenda. Ebbene sì: quella che ha in bocca è veramente la testa di un maiale. Intera, per giunta.

UN COCCODRILLO A MANILA

D'altronde non c'è poi troppo da sorprendersi. L'animale in questione è un esemplare molto grande, e i coccodrilli sono famosi proprio per la loro capacità di masticare e ingurgitare qualsiasi cosa, dai cinghiali alle scimmie e agli squali, passando, ovviamente, dagli esseri umani.

I coccodrilli di acqua salata, che possono raggiungere una lunghezza di più di cinque metri e un peso di oltre 450 chilogrammi, cacciano nascondendosi sotto la superficie dell'acqua, per poi uscire fuori all'improvviso, afferrare la preda con le potenti fauci e tenerla sott'acqua fino a farla affogare.

Se ne vedete uno, insomma, scappate. Sempre che ci riusciate.