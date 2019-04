10 apr 2019 11:41

GOBBA A LEVANTE CURIA CALANTE – LA CURIA DI LECCE HA NEGATO L’AUTORIZZAZIONE AL CONCERTO DELL’EX GIUDICE DI X-FACTOR IN PIAZZA DUOMO. NON È CHE C’ENTRA QUALCOSA LA CANZONE “GESÙ CRISTO SONO IO”? – L’ENTOURAGE DELLA CANTANTE STA CERCANDO UNA NUOVA LOCATION IN CITTÀ – VIDEO