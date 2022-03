ADNKRONOS

schiaffo di will smith a chris rock

''La violenza è quando parte il pugno, lo schiaffo è un'altra storia. Lo schiaffo è invece una reazione di disprezzo verso la persona che hai davanti e che ti ha offeso. Con quello schiaffo Will Smith ha voluto esprimere il suo disprezzo verso Chris Rock che ha insultato sua moglie, non è violenza. L'attore ha difeso la sua famiglia e chi parla di violenza sbaglia!''.

Così il giornalista e opinionista Roberto D'Agostino all'Adnkronos sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nel corso della cerimonia di consegna degli Oscar. Per D'Agostino la reazione di Smith non è stata esagerata: ''E' normale che se arriva qualcuno e ti offende uno alla fine reagisce. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Accadde anche a me - ricorda il giornalista - quando diedi uno schiaffo a Sgarbi: era il 1991 ed eravamo ospiti a 'l’Istruttoria' di Giuliano Ferrara.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 2

Fu il primo schiaffo della storia della televisione italiana e arrivò dopo che lui mi gettò in faccia dell'acqua. All’inizio, per la verità, volevo spaccargli la bottiglia dell'acqua in testa - confessa D'Agostino - ma per fortuna mi salvai dalla mia violenza quando Sgarbi afferrò la bottiglia, a mia volta mollai la bottiglia e con la mano libera gli mollai solo un ceffone.

Durante l'episodio - racconta ancora D'Agostino - ricordo che era presente in studio anche la mia compagna e dentro di me pensai: ''Ora io a questo gli spacco la bottiglia in testa'. Nessuno può offendere il mio onore, quello schiaffo a Sgarbi era solo la risposta a una offesa''. Quanno ce vo' ce vo', dicono a Roma.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 3

Tornando alla vicenda avvenuta durante la cerimonia degli Oscar il giornalista prosegue: "È da tempo che la coppia Smith viene presa di mira da tutti: è successo anche ai Bafta, gli Oscar inglesi, quando la conduttrice comica fece una battutaccia sul fatto che lui (Smith, ndr) e la moglie sono una coppia 'aperta'. Smith e sua moglie da tempo hanno dichiarato pubblicamente di vivere il loro matrimonio in modo 'aperto' - spiega D'agostino - successe infatti che uno degli amanti della moglie di Smith vendette la sua storia ai giornali.

lo scontro fra dago e sgarbi

Ovviamente anche lui (Smith, ndr) ha avuto le sue storie. Forse la reazione dell'attore, provocata dalla battuta di Chris Rock che non faceva neanche ridere, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Forse aveva raggiunto il limite e così ha perso la santa pazienza.

So bene cosa è il linguaggio del corpo perché sono nato e vissuto per 37 anni a San Lorenzo, un quartiere romano popolare e il linguaggio più convincente era quello del corpo. Ci si picchiava per strada, non si viveva nei salotti - conclude D'Agostino - Lo schiaffo è la risposta a una offesa - ribadisce - è un gesto di disprezzo verso la persona che hai davanti. Se voglio essere violento con una persona lo prendo a pugni, non mi pare che Chris Rock sia finito all’ospedale''.

lo scontro fra dago e sgarbi 7

lo scontro fra dago e sgarbi 1 sgarbi a l'istruttoria prima dello schiaffo da dago dago a l'istruttoria prima dello schiaffo a sgarbi