GONG! FUORI I SECONDI: VA IN ONDA BIANCA BERLINGUER SCATENATA CONTRO RANUCCI - “SONO MOLTO ARRABBIATA”, HA SIBILATO, SBIRCIANDO SUL MONITOR LA PRESENZA DEL CONDUTTORE DI ‘’REPORT’’ DALLA CONCORRENZA, A “DI MARTEDÌ”. PECCATO CHE IL TEMA SQUADERNATO DA RANUCCI DA FLORIS – IL BOMBASTICO VIDEO DELL’INCONTRO ALL’AUTOGRILL RENZI-MANCINI E LO SCANDALOSO SEQUESTRO DEI TABULATI TELEFONICI AGLI AUTORI DEL SERVIZIO DI ”REPORT” – L'INSOFFERENTE BIANCHINA, FORSE TROPPO IMPEGNATA A FARE TEATRINO TRASH CON MAURO CORONA, NON NE HA MAI FATTO CENNO IN TRASMISSIONE…

Federica Argento per www.ilsecoloditalia.it

bianca berlinguer

Troppi “tradimenti” in Rai. Non è passata inosservata la sfuriata di Bianca Berlinguer contro Sigfrido Ranucci in diretta proprio durante Cartabianca, il talk politico di Rai 3. Non regna proprio un clima amichevole nell’ex Telekabul.

Il conduttore di Report infatti ha preso l’abitudine di andare ospite troppo spesso a La7. Lo ha fatto anche martedì, andando dalla “concorrenza”, Da Giovanni Floris a “Di martedì”. I bene informati danno i rapporti tra la Berlinguer e il collega di “Report” non tanto idilliaci. Tra l’altro non sono sfuggiti altri “scippi” che le trasmissioni di La7 hanno perpetrato tra i volti di Rai 3.

sigfrido ranucci a dimartedi 2

Ultimamente Bruno Vespa è stato più volte da Floris e da Giletti, pur se per la promozione del suo nuovo libro. Ma anche Corrado Augias si lascia sovente coccolare nei salotti della rete di Cairo. Questo andazzo, questo favorire i competitor, non piace a Bianca Berlinguer come disciplina di rete.

l incontro renzi mancini all autogrill dimartedi

Maretta a Rai 3, lo sfogo della Berlinguer contro Ranucci

A sinistra si litiga, dunque. Durante la trasmissione la Berlinguer si è sfogata senza mezzi termini: “Questa sera non sono per niente assestata, tutt’altro. Sono molto arrabbiata ma non posso dirlo ai nostri telespettatori, non sarebbe giusto. Ma troverò il modo di comunicarlo”.

mauro corona bianca berlinguer

Una frase pronunciata durante il faccia a faccia consueto con lo scrittore montanaro Mauro Corona che trasudava nervosismo. Proprio in concomitanza di Cartabianca, Ranucci si trovava a pontificare su La7, dalla concorrenza, sui vaccini. Al che Bianca Berlinguer è sbottata: “Non mi dà fastidio (che se ne parli, ndr) – ha sibilato – ma siccome se ne sta parlando dall’altra parte, dal nostro concorrente, capisci…non mi avrebbe dato fastidio se se ne fosse parlato qua. Puoi esprimere solidarietà, ma preferirei soprassedere, è dai nostri concorrenti”. Non è la prima volta che rinfaccia a Ranucci reiterati “tradimenti”.

bruno vespa ospite di piazzapulita parla di giorgia meloni

L’insofferenza della Berlinguer contro Ranucci e Damilano

C’è maretta su Rai 3. La Berlinguer più volte ha manifestato tutto il suo fastidio per i continui sforamenti dei tempi di Marco Damilano con il suo “Il cavallo e al torre”. Contro il quale scagliò un dardo velenoso: “Abbiamo ancora venti minuti – disse sul finire di una puntata di CartaBianca – intorno alle 23.40 . Anzi di più perché recupereremo quelli che ci hanno tolto facendoci partire in ritardo; cercando di rubarne meno al telegiornale di quanti ne sono stati presi a noi”.

bruno vespa corrado formigli piazzapulita

Anche la Sciarelli si lamentò con Damilano per lo stesso motivo, per lo scerso rispetto dei tempi che in più di un’occasione la costrinsero a perdere minuti preziosi al suo “Chi l’ha visto?”. La qualcosa non è piaciuta ai vertici Rai che, stando alle indiscrezioni dell’esperto Marco Antonellis, starebbero sul punto di farlo fuori o a modificare radicalmente il palinsesto.

MARCO DAMILANO SOUMAHORO MEME

Rai 3 è una polveriera

Non solo, ma i dispettucci sono all’ordine del giorno, se è vero che tempo fa uno sdegnato Maurizio Mannoni se la prese proprio con la Berlinguer che, andando in onda prima di lui, anche lei aveva “sforato”. Costringendo al ritardo il suo Linea notte. Non solo, ma aveva storto il naso per le ospitate reiterate di Alessandro Orsini, il professore “putiniano”, parlando addirittura di “dittatura assoluta del conduttore”, riferendosi alla collega. “Ormai il conduttore decide chi invitare, che linea dare al programma, tutto…”, si lamentò. Insomma, Rai 3 è una polveriera, i conduttori non si amano e la scintilla è pronta a deflagrare.

BIANCA BERLINGUER - ALESSANDRO ORSINI