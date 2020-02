GONG! TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI: "QUESTE DONNE DI 70 ANNI POSSONO ANCHE METTERSI IN GIOCO MA CON CLASSE! A QUEST’ETÀ LA MAGGIOR PARTE DELLE DONNE SONO MAMME, NONNE… COME SE IO VEDESSI MIA MADRE CHE SI METTE IL REGGICALZE! C'È UNA DIGNITÀ, C'È UN DECORO. UNA DONNA CHE SI METTE IN QUESTE CONDIZIONI NON È UNA COSA ELEGANTE!". MA GEMMA REAGISCE MALISSIMO

Liberquotidiano.it

gemma galgani e tina cipollari 4

tina cipollari contro gemma_galgani

Tina contro Gemma Galgani. Oppure Gemma contro Tina Cipollari. Cambiano l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Da anni se ne dicono di tutti i colori e in tv, a Uomini e donne, volano sempre gli stracci. Anche nella puntata di oggi succede di tutto. Gemma sfila, durante la puntata, e succede di tutto. Ma proprio tutto. A Tina questa trovava non va proprio giù e dice: "Queste donne di 70 anni possono anche mettersi in gioco ma con classe! A me fa un certo effetto! A quest’età la maggior parte delle donne sono mamme, nonne… Come se io vedessi mia madre che si mette il reggicalze! C'è una dignità, c'è un decoro. Una donna che si mette in queste condizioni non è una cosa elegante!".

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI

Ma Gemma reagisce malissimo e trova anche il supporto del pubblico presente in studio. "Allora noi dobbiamo morire?", tuonano dal pubblico. Schierato completamente dalla parte di Tina e a favore di Gemma. Anche Gianni entra a gamba tesa nell'argomento lasciando tutti senza parole e difendo Gemma: "Non è una questione di tonicità. A me fa un certo effetto… è come vedere mia madre che si mette a fare una roba del genere! Sarà che io credo che ogni tappa dell’età debba avere un valore".

gemma galgani e tina cipollari 3 RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI gemma galgani e tina cipollari 2