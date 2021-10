ALLE-GORIA FALLICA – DOPO GIUCAS CASELLA CHE HA RIVELATO DI ESSERSI CONCESSO A UN UOMO, AMEDEO GORIA RACCONTA LA SUA NOTTE DI FUOCO CON UNA TRANS DURANTE UN’ORGIA: “IO HO FATTO DI TUTTO. UNA VOLTA ERO CON TRE DONNE. UNA DELLE QUALI SEMBRAVA UNA TUA EX, ALDO...ALLA FINE È VENUTO FUORI CHE QUESTA AVEVA IL PISTOLINO SOTTO. MA PER ME È UNA DONNA. LA VEDEVO COME TALE…” - VIDEO

Da "www.gay.it"

amedeo goria e ainett stephens

Archiviato il coming out di Giucas Casella, che la scorsa settimana ha confessato di aver fatto sesso con più uomini in giovane età, dalla casa del Grande Fratello Vip è arrivato un altro coming out. Quello di Amedeo Goria, che ha rivelato di essere stato con una donna transgender.

“Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne. Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?”, si è domandato Goria, come riportato da Biccy.it. “Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (Aldo). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

amedeo goria

“Il racconto di Giucas è un vero e proprio inno all’amore a 360 gradi“, ha commentato Aldo Montano, suscitando reazioni positive anche da parte di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. “È normale ed è bello raccontarlo. Così si contribuisce ad abbattere il pregiudizio”, ha sottolineato il nuotatore. “Succede a molti, non c’è nulla di strano. Ho ascoltato le vostre storie e non ci trovo nulla di particolare. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi. Non ci si nasconde più come una volta”, ha proseguito l’ex di Soleil Sorge.

amedeo goria si toglie le mutande 2

Nel corso della puntata serale del GF, invece, Katia Ricciarelli ha così reagito dinanzi al coming out di Casella: “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”. Ricciarelli che 4 settimane fa aveva definito “ricchi*ne” Alex Belli per una camicia troppo colorata.

