31 mag 2023 10:15

GRAMELLINI E IL CASO DI CHIARA FERRAGNI CRITICATA DALLA RAGAZZINA: “UNA IMPRENDITRICE DI 36 ANNI POLEMIZZA IN PUBBLICO CON UNA UNDICENNE, CHIAMANDO IN CAUSA LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. INTERVIENE INSTAGRAM, PADRONE DEL GIOCATTOLO, CHE CHIUDE D’IMPERIO IL PROFILO DELLA RAGAZZINA, ACCORGENDOSI ALL’IMPROVVISO CHE HA SOLO UNDICI ANNI, MENTRE PER APRIRNE UNO BISOGNEREBBE AVERNE ALMENO TREDICI. CONCLUSIONE: LA BAMBINA E SUA MADRE STRILLANO IN DIFESA DELLA LIBERTÀ, LA FERRAGNI STRILLA IN DIFESA DELLA LIBERTÀ, E IO HO LA SENSAZIONE CHE…”