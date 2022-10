4 ott 2022 15:45

GRAN COLPO DI “DIVA E DONNA” CHE PUBBLICA LA FOTO DI TOTTI E NOEMI BOCCHI VICINI VICINI COME DUE PICCIONCINI - ALLA VIGILIA DI QUELLA CHE SI PREANNUNCIA UNA BATTAGLIA LEGALE SENZA ESCLUSIONE DI COLPI PER IL DIVORZIO DA ILARY BLASI, LA FOTO E’ STATA SCATTATA AL RISTORANTE “L'ISOLA DEL PESCATORE” DI SANTA SEVERA DOVE SI È SVOLTA LA FESTA A SORPRESA PER I 46ANNI DEL PUPONE - A FESTEGGIARLO, C’ERANO NOEMI, GLI AMICI PIÙ INTIMI E I TRE I FIGLI…