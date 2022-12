GRANDE BORDELLO! ALFONSO SIGNORINI SULLA CONCORRENTE PIU’ DIVISIVA DEL "GF VIP" ANTONELLA FIORDELISI: “È NATA PER FARE I REALITY, PER LEI ESISTE SOLO LA PAROLA ‘DINAMICA'" – SONIA BRUGANELLI LA ASFALTA: "I SUOI COMPORTAMENTI NON SONO COSTRUTTIVI PER LA SUA CARRIERA" – SUI SOCIAL UTENTI SCATENATI: “GLI AUTORI LA VOGLIONO DENTRO E QUINDI L’HANNO SALVATA”. MA AL GRANDE FRATELLO NON GLI PUÒ FREGARE DI MENO SE ANTONELLA SIA DENTRO O FUORI. IL MOTIVO

Ivan Rota per Dagospia

L’ex gieffina Veronica Satti:”Oggi sto leggendo delle cose assurde tipo che gli autori vogliono Antonella dentro e quindi l’hanno salvata. Vi voglio svelare un arcano, un mistero di Fatima, siete pronti a questo plot twist? Ai grandi fratelli non gli può fregare di meno se Antonella è dentro o fuori. Perché sì, fa dinamiche e magari porta un po’ più di ascolti. Ma chi paga sono le pubblicità tra un blocco e l’altro e gli sponsor come caffè Borbone.

Queste pubblicità pagano in base a una media già stabilita all’inizio. Si tratta di una media degli ascolti del GF Vip, che possono andare dal 18 al 20% e non è che Antonella cambi tanto. Quindi di tenerla dentro non gli importa nulla. Non c’è motivo logico di pensare una cosa del genere ragazzi.

Scusate se parlo come se fosse ovvio, ma per me lo è visto che sono cose che ho vissuto in prima persona. So benissimo come funziona questa macchina. E non dico questo per sminuirvi, però mi sale il nervoso a pensare che onesti lavoratori, e grandi professionisti ai quali voglio bene vengano additati e accusati di cose che non sono veritiere”.

SONIA BRUGANELLI SU ANTONELLA FIORDELISI

Da fanpage.it

Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Il conduttore del Grande Fratello Vip e le opinioniste, hanno parlato del loro rapporto, ma si sono anche espressi su una concorrente divisiva come Antonella Fiordelisi.

Cosa hanno dichiarato su Antonella Fiordelisi

Sonia Bruganelli ha confidato le sue impressioni sulla concorrente Antonella Fiordelisi: "All'inizio ci siamo scontrate perché d'impatto è respingente però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito". E ha continuato:

Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera.

Durissima Orietta Berti: "Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c'è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore". Anche Giulia Salemi si è detta molto distante dai comportamenti che Antonella Fiordelisi ha nella casa e in diretta:

Lei è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsiva, anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti. Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne.

E ha aggiunto: "Vuole fare la chica mala ma esagera". Alfonso Signorini, invece, ha concluso: "Fiordelisi è nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola ‘dinamica'".

