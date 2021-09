Ivan Damiano Rota e il Sor Rotella per Dagospia

Una puntata del Grande Fratello Vip che, aldilà degli ascolti, ha offerto alcuni momenti belli: Katia Ricciarelli che parla dei suoi amori, José Carreras e Pippo Baudo, e vocalizza arie liriche con Alfonso Signorini,il ricordo di Raffaella Carrá e il dramma di Raffaella Fico. Si é aperta con Jo Squillo in niqab in solidarietà alle donne arabe costrette portarlo : alla sua apparizione, Francesca Cipriani ha detto una cosa che non si é sentita, ma che é parsa non di consenso. Andate a rivedere il labiale...

Sempre al GF Vip lite web tra la mamma di Sophie Codegoni e il concorrente Gianmaria Antinolfi che ha detto espresso parole poco lusinghiere sulla figlia.il raffinatissimo ex di Belen Rodriguez ha detto “ I miei amici, prima di entrare nella casa mi han detto ‘chiavati Sophie Codegoni’”:”Ecco le parole della mamma:”Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!” Ormai anche i genitori dei concorrenti di reality sono scatenati. Inoltre Soleil Sorge accusa Antinolfi di essersi messo con Belen solo perché più famosa d’Italia Dayane Mello; lui vuole chiamare l’avvocato...

Le sorelle Selassié sono tre dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Principesse etiopi,ma romane d’adozione partecipano come unico concorrente e si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa. Il fratello é Christian Hailé Salessié, principe etiope di 32 anni, dodicesimo i linea di successione per il trono. A fare il nome del principe per la prima volta era stato Giovanni Ciacci in quanto avrebbe avuto una liason con il principe. A Roma, in molti dubitano sui titoli nobiliari della famiglia.

Arisa ha scritto una lunga lettera indirizzata a Maria De Filippi dopo aver lasciato Amici per Ballando con le Stelle. Così si é giustificata la cantante:”Mi mancherà tutto quanto, ma ‘il mio mestiere è vivere la vita’. Voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, d’imparare ciò che mi manca, di diventare migliore. C’è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa, la vita è una….Grazie infinite Maria, spero di incontrarti presto per ringraziarti ancora, ancora e ancora. Un grande abbraccio a tutti, che sia una super mega magica edizione, ancora più super dell’anno scorso. Con affetto, Rosalba.“ Qualuno pensa che il motivo possa essere il cachet...

Tommaso Zorzi ieri sera è stato ospite del programma GF Vip Party che vede alla conduzione sua sorella e Giulia Salemi : ha parlato di come é nato l’amore per il ballerino Tommaso Stanzani. Cupido é stata Maria De Filippi che sui venti monitor da cui controlla il suo programma Amici, avrebbe mostrato a Zorzi proprio Stanzani e gli avrebbe detto che poteva essere il ragazzo ideale, Con il tarlo in testa, ha poi deciso di scrivere al ballerino, si sono visti ed é nato l’amore.

In occasione dell’uscita del libro fotografico “Achille Lauro” edito da 24 ORE Cultura, il museo MUDEC ospiterà l’evento speciale “Achille Idol is present. Photo Book experience” che si svilupperà in tre momenti principali: dopo il firma copie e una esibizione live particolare si entrerá nella Stanza delle Meraviglie La giornata si concluderà con lo svelamento di alcune delle vetrine polilobate che perimetrano la l’Agorà del Mudec: appariranno gli abiti firmati Gucci, che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera dell’artista, con un focus sulle esperienze sanremesi. Una wunderkammer delle meraviglie.L’allestimento sarà un'esplosione 3D del libro, un’esperienza visiva a supporto della sua presentazione e promozione, un evento a tutto tondo che utilizza tutti i mezzi artistici.

Si apre Milano Moda Donna e per l’ossessione una mostra molto hot di Gianpaolo Barbieri. Il percorso fotografico, dal titolo Uncensored, dà voce alla forza esplosiva dell’erotismo, alla curiosità riposta nelle fattezze umane, al desiderio di osservarlo anche con occhi altrui. Tra le vie di espansione dell’erotismo, la fotografia occupa un posto privilegiato: le immagini dipinte, scolpite e poi quelle stampate portano con sé un’intensa carica di elegante.

Confessioni a scoppio ritardato. Parliamo di calendari e di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano,alla quale qualche anno fa fu fatta la proposta di posare per un calendario. La showgirl ha però declinato l’invito perché era troppo hot. L’offerta all’epoca dei fatti arrivo da For Man Magazine. A proposito di Al Bano a Scherzi a Parte, la figlia Cristel gli ha organizzato il più bello scherzo : al cantante é stato fatto credere di avere una cameriera virtuale di nome Tata. Da rivedere.

