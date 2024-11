NESSUNA CRISI PER BLANCO, BELEN E LE POLEMICHE PER IL DIVANO COME QUELLO DI FEDEZ CHE COSTA 15.400 €...

Ivan Rota per Dagospia

asia argento

Belen Rodriguez condivide su Instagram alcuni scatti della sua nuova casa milanese: una roba da ricchi in modalità Fedez. Bella, ma fredda. Gli webeti le hanno già fatto i conti in tasca, cosa abbastanza facile: ad esempio, il divano, uguale a quello del rapper, costa 15.400 euro.

Addio Grande Fratello. Non ci vuole la zingara per sapere come andrà al Grande “Temptation Island” Fratello: si formerà un nuovo triangolo. Infatti Federica Petragna ha già detto che Javier è il suo tipo. Allora ecco che gli autori fanno entrare Alfonso D’Apice, ex di Federica che la vuole riconquistare perché nel frattempo si è messa con il tentatore Stefano Tediosi. Fate entrare anche questo e fate un bel falò di confronto.

Riesce a far confessare agli ospiti cose mai dette e lo share la premia: Nunzia De Girolamo è molto a suo agio tra gli uomini ospiti a Ciao Maschio. A Lino Banfi ha fatto dire che sul set Edvige Fenech lo “mandava fuori di testa”. A Giorgio Mastrota che, dopo essersi separato da Natalia Estrada, nessuno lo faceva più lavorare. Mi mise quindi a fare le televendite di materassi e affini.

belen

Stesso discorso vale per Monica Setta che a Storie di Donne al Bivio riesce a estrapolare dalle sue donne i segreti più intimi. Ad esempio Rita Rusic ha detto che non parla più al telefono con l’ ex marito Vittorio Cecchi Gori, ma fa loro da tramite il figlio. Ha ammesso peró di volergli ancora bene anche se ora ama Cristiano Di Luzio, più giovane di lei di trent’anni, che molti ricordano come modello per la sfilata di intimo a Ciao Darwin.

yulia bruschi

Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore della Lazio Paul, é una delle duecentocinquanta donne che hanno accusato di molestie Al-Fayed, scomparso lo scorso anno e padre di Dodi, ultima fiamma di Lady Diana. Dice che tentò di baciarla quando era impiegata nei lussuosi grandi magazzini Harrods di proprietà di Al-Fayed.

Cristiano Malgioglio ha svelato il mistero di Pulcinella: Enzo Paolo Turchi ha vissuto una grande storia d’ amore con Lola Falana, una showgirl di colore famosa negli anni settanta. Solo che il ballerino lo aveva detto più volte. La Malgy, sempre a Tale e Quale Show, ha detto di aver preparato le melanzane alla parmigiana nella sua casa milanese per Mickey Rourke: insomma nove melanzane e mezzo.

maria vittoria minghetti

Asia Argento smentisce la liaison con Simone Donzelli, il giovane regista di Patagonia e del video dei Maneskin I Wonna be your Slave. Lui la definisce “la mia anima gemella”, lei dice “lo amo alla follia, ma non é il mio fidanzato”. Peró mai dire mai: l’ empatia tra i due é alle stelle.

Melissa Satta, dopo Maddox, il figlio avuto da Kevin-Prince Boateng, vorrebbe diventare di nuovo mamma. Non é dato sapere se Carlo Beretta, il suo nuovo compagno erede di una delle più grandi fortune e da sempre interessato a donne dello spettacolo (vedi Dayane Mello e Giulia De Lellis), sia d’accordo.

luca giglioli

Nessuna crisi tra Blanco e la fidanzata Martina Valdes. La ragazza ha pubblicato una storia su Instagram, mentre il cantante si esibiva, con la scritta: “E poi ci sei tu. L’emozione di quando ti guardo sul palco é sempre come se fosse la prima volta”.

Al Grande Fratello, Giglioli e Yulia si agitano molto sotto il piumone e il ragazzo ha confessato a Lorenzo Spolverato, suo degno scompare: “Capito qual è la nostra vita, mia e di Yulia? Mangiamo, beviamo e scopiamo”. La classe nella casa del GF non è di casa…

L’idraulico (che tornerà in Spagna al Grande Hermano) è falso come pochi: dopo il feeling platonico con la spagnola Maica Benedicto, Tommaso Franchi è tornato da MariaVittoria Minghetti e si è dichiarato: “A me piaci te”. Subito dopo é andato dalla gatta morta: “Quello che voglio dirti è occhio Shaila perché te hai delle persone qui dentro che dalla mattina alla sera ti giuro parlano solo di te. Ma solo di te. Occhio. Devi guardare bene. Se sono maschi o femmine? Quel gruppo di MariaVittoria…”

clayton norcross

Sarah Toscano ha avuto una storia con Javier Martinez? La cantante afferma: “Una storia con lui? Ah io non lo sapevo“. Ecco l’ennesima bufala che circola su Javier.

Al Grande Fratello dopo le discussioni, Helena e Lorenzo si sono chiariti e la modella brasiliana ha chiesto all’amico se fosse stato in bagno in aeroporto. Lorenzo Spolverato ha risposto di sì e lei ha aggiunto: “Senti ma è vero che tu hai usato il cellulare? Dai, hai usato il telefono nel bagno dell’aeroporto…” Lui è diventato rosso ed ha cercato di cambiare discorso: “Il telefono? In che senso? No te lo giuro, ma perché avrei dovuto usarlo?” Boh.

melissa satta

TvBlog ha rivelato che la Rai starebbe tentando di avere Paolo Bonolis come giurato speciale nell’ultima puntata di “Tale e Quale Show”. Questa apparizione in veste di giudice potrebbe essere un primo passo verso nuovi progetti in casa Rai, un’opportunità che molti fan vedono come un inizio di rinascita per il conduttore che voleva abbandonare le scene (ma chi ci crede?). Bonolis potrebbe tornare alla televisione pubblica.

Lorenzo Spolverato a Yulia Bruschi: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei (Shaila). Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato de che”? Poi con Helena Prestes: “Sì è vero che dicevo che volevo fare questo percorso da solo e non volevo una fidanzata. Infatti lei non è la mia fidanzata. Poi è capitata questa cosa (la trombata) …io sono libero”. Si, libero per un’altra dinamica….

Luca Calvani ha fatto una rivelazione su Clayton Nortcross: “Iago mi ha spiegato che lui gli ha detto che non sapeva se farsi avanti con MariaVittoria o aspettare che fosse lei ad avvicinarsi“. Ha quarant’anni più di lei. Jessica Morlacchi ha commentato: “Sta fuori di testa! Sta proprio fuori. Non è che c’ha dato segnali che fosse dentro, questo sta fuori se pensa queste cose qua“.

blanco martina valdes