GRANDE BORDELLO! FRASI DA DENUNCIA, BODY SHAMING, BESTEMMIE: QUEST’EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP NON SI STA FACENDO MANCARE NULLA. È L’EDIZIONE DEL REALITY CON IL MAGGIOR NUMERO DI ESPULSI (L’ULTIMA È C-ALDA D’EUSANIO MA NON È ANCORA FINITA). CINQUE. LA PIÙ SQUALLIDA QUELLA DI FILIPPO NARDI PER LA FRASE SUL «TEA BAG» RIVOLTA A MARIA TERESA RUTA. CON LA DE FILIPPI IL GF VIP STA TENENDO IN PIEDI GLI ASCOLTI DI CANALE 5 A UN PREZZO SU CUI MEDIASET DOVREBBE RIFLETTERE. PERCHÉ..

Renato Franco per corriere.it

alda d'eusanio 1

Altro che chiacchiere da bar

Non chiamiamole più chiacchiere da bar, perché ormai è certo che sono più elevate. E comunque rimangono circoscritte. Il bar è meglio di quanto leggiamo sui social, meglio di quanto sentiamo in tv. L’ultimo scivolone (parola fin troppo morbida) è di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip che parlando del più e del meno butta lì che Laura Pausini è fidanzata con «uno che la mena, la crocchia in una maniera...». Illazioni da denuncia inaccettabili per una che è pure recidiva nel capitolo uscite imbarazzanti (pochi giorni prima aveva rispolverato dal suo vocabolario un «negro» che non si poteva sentire). Espulsione immediata e inappuntabile

alda d'eusanio 2

La frase di Balotelli

I concorrenti dei reality dicono che dopo un giorno ti dimentichi delle telecamere. E il punto è proprio questo. Milioni di persone ti guardano e se non ti stanno guardando in quel momento ne basta uno, che registra e posta online. Tutto diventa virale e la pandemia ci ha dato anche la rappresentazione plastica di quello che significa. Fine dei giochi. C’è la responsabilità di chi conduce, ma soprattutto di chi va in onda che non può dire quello che vuole impunemente. Come la battuta volgare rivolta da Mario Balotelli a Dayane Mello («mi vuole dentro ma poi dice ahia ahia fa male»)

Antonella Elia attacca de Grenet

ANTONELLA ELIA SAMANTHA DE GRENET

I fatti sono ancor più gravi perché i protagonisti sono persone ormai adulte, personaggi pubblici. «Da un grande potere derivano grandi responsabilità» (l’Uomo Ragno). Ecco andare in tv è una grande responsabilità per personaggi che ormai fanno gli ospiti di mestiere, i concorrenti per lavoro, gli impiegati (ben remunerati) dei reality. Come Antonella Elia che li ha passati tutti e più volte, eppure è riuscita a rivolgersi a Samantha de Grenet con parole pessime: «Ti vedo pure ingrassata, stai cedendo al peso dell’età»

Le bestemmie di Bettarini

In un contesto così basso fanno quasi tenerezza quelli espulsi per bestemmie come Denis Dosio e Stefano Bettarini (che in passato si era già distinto per la lista delle sue conquiste). Peggio la bestemmia o peggio Brosio che ironizzava sull’utilizzo del gas nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale?

Fausto Leali e la N-Word

ANTONELLA ELIA SAMANTHA DE GRENET 7

Alda D’Eusanio ha 70 anni e tutta l’esperienza per capire che non può dire una frase così. Fausto Leali di anni ne ha sei in più. Eppure anche lui è caduto (ed è stato espulso) su quello stesso termine («negro»). Condito, in aggiunta, per non farsi mancare nulla, da valutazioni positive su Mussolini e il fascismo. Ne escono male giovani e meno giovani, come se in tv — a differenza che nella vita — l’esperienza non contasse nulla

Record di espulsi

MARIA TERESA RUTA 9

Frasi da denuncia e frasi pessime, body shaming e bestemmie: quest’edizione del Grande Fratello Vip non si sta facendo mancare nulla. È l’edizione del reality con il maggior numero di espulsi (e non è ancora finita). Cinque. La più squallida quella di Filippo Nardi per la frase volgare (ha a che fare con il «tea bag») rivolta a Maria Teresa Ruta. Esclusa Maria De Filippi che gioca in un altro campionato, il Gf Vip sta tenendo in piedi (in modo nemmeno troppo convinto, lo share dopato dalle chiusure notturne) gli ascolti di Canale 5 a un prezzo su cui Mediaset dovrebbe riflettere. Perché il reality fa notizia soprattutto in negativo e l’immagine, nella società di Instagram, ormai è tutto

alda d'eusanio alda d'eusanio al 'gf vip' 4 maria teresa ruta alda d'eusanio al grande fratello vip 3 alda d'eusanio al 'gf vip' 5 alda d'eusanio al 'gf vip' 1 alda d'eusanio al 'gf vip' 1