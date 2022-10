Ivan Rota e il gassoso Sor Rotella per Dagospia

ciacci bellavia 2

Il conduttore si è cosparso il capo con le ceneri : “è stata una pessima pagina di televisione”, ha detto riguardo la story del menefreghismo dei concorrenti verso i problemi di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: c’è chi entra esibendo le proprie cartelle cliniche come Giovanni Ciacci (eliminato a furor di popolo!) è chi come Marco Bellavia ha taciuto anche a Alfonso Signorini le proprie debolezze che lo hanno costretto a abbandonare la casa. Nemmeno il suo ultimo confessionale tra pianti e frasi sconnesse ha commosso i colleghi.

ginevra lamborghini 2

La puntata si è aperta con l’eliminazione di Ginevra Lamborghini: aveva detto che era giusto Marco Bellavia venisse bullizzato. Pianti a dirotto. E per gli altri che lo avevano offeso, televoto flash che ha salvato Patrizia Rossetti (che vuole abbandonare il gioco ), Elenoire Ferruzzi e la “psicologa della mutua” Gegia e mandato via Ciacci.

Quest’ultimo per difendersi dalle accuse si è arrampicato sui vetri facendo innervosire il conduttore e il pubblico. É arrivato a dire che aveva pensato che Marco Bellavia fosse stato messo nella casa come elemento disturbatore. Ma Giovanni Ciacci pensava di essere a Scherzi a Parte?

ginevra lamborghini

E ora un po’ di leggerezza. Ecco Elenoire Ferruzzi su Edoardo Donnamaria (che ha baciato in bocca Daniele Del Moro): “Io ho notato fin dall’inizio che un po’ un’attrazione per Alberto (De Piais) lui ce l’ha avuta. Non è uno che si fa troppi problemi secondo me fidati. E comunque a me piace tanto ed è molto simpatico. Come orientamento non ha una definizione, è molto libero”. E di Edoardo si è invaghita Antonella Fiordelisi che è gelosissima.

La presenza di Orietta Berti al GF Vip continua a non essere incisiva: parla più dei suoi fatti privati che ripete da anni, che delle dinamiche del gioco. Forse non ha mai visto il programma al di fuori della diretta. C’è di bello che la Berti assomiglia sempre di più a Divine, la star dei film “camp” del regista americano John Waters. E ieri sera ha cantato “Tu vo fà l’americano”. Ridateci i balletti trashissimi di Carmen Russo oltre a Adriana Volpe.

Le battute cult della serata. Amaurys Peréz con il suo detto cubano: “Ognuno con il suo sedere può fare ciò che vuole”. E Signorini: “Magari non solo con quello”. E Antonino Spinalbese addolorato per l’uscita di Ginevra Lamborghini (saranno una coppia? li chiamano già i Gintonic): “ Non sbaglio mai con le mie sensazioni”: forse con Belen, dalla cui casa scappava dopo ogni litigata, aveva sbagliato…

edoardo donnamaria daniele del moro

Lamborghini e Spinalbese in effetti hanno condiviso il letto e una notte hanno passato tre ore a parlare sino a quando lui si è spaventato per la “voce” del Grande Fratello che lo richiamava perché stava coprendo il microfono. Cosa non voleva far sentire o cosa stava facendo?

Ma era davvero Damiano David dei Maneskin il ragazzo a cena al Calipso a Milano (dopo essere stato al fluido bar Memà)? Se non era lui, si trattava di un perfetto sosia, ma non pare. Era in compagnia di Barbara Politi, la più sexy delle giornaliste enogatronomiche,

damiano maneskin

“Viva la fluidità. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?”. Alessandra Mussolini che diventa sostenitrice della fluidità e dei matrimoni gay era davvero impensabile. Ma chi la ricorda mentre cantava anche in giapponese con Cristiano Malgioglio e chi la ricorda sexy su Plyboy non si stupisce. La “confessione” da Francesca Fialdini in A Ruota libera.

Ospite a Domenica In, Loredana Lecciso si stava lasciando scappare il nome di Romina Power, ex moglie del suo Al Bano. Pronto intervento di Mara Venier: “non dobbiamo nominare. Non si nomina proprio, sennò ci querelano. Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara.”

Sul profilo di Aurora Ramazzotti sono apparse le foto scattate durante il gender reveal party organizzato per lei e il compagno Goffredo Cerza dall’amica d’infanzia Sara Daniele. Davanti agli amici più stretti e ai nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Aurora ha annunciato di essere in attesa di un maschietto. “Grazie a tutti, vi amiamo“: queste le pochissime parole dette dalla showgirl. Sintetica.

barbara politi 3 antonella fiordelisi amaurys perez ginevra lamborghini ginevra lamborghini la trans elenoire ferruzzi salatino marco bellavia ginevra lamborghini barbara politi elenoire ferruzzi quando era massimo elettra lamborghini elenoire ferruzzi ciacci bellavia