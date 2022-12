Ivan Rota per Dagospia

Sempre più “soap & drama opera”, il Grande Fratello Vip ieri sera ha proposto liti epiche tra giovani e anziani. Una puntata scoppiettante con una défaillance: alle nomination tutti si riferiscono a uno scherzo fatto da Gene Gnocchi del quale in puntata non si è parlato perché gli autori, come detto da Alfonso Signorini, non lo hanno ritenuto importante. Svegliatevi: i telespettatori non hanno capito niente…

Ecco lo scherzo incriminato: alcuni giorni fa, Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e altri inquilini hanno prima svegliato Charlie Gnocchi a suon di cuscinate, poi gli hanno legato mani e piedi con lo scotch, lo hanno imbavagliato e lo hanno lasciato su un divano.Poco dopo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, lo hanno liberato. Gnocchi sembrava non essersela presa, ma poi ha cambiato idea e ha persino chiesto lei provvedimentip al Grande Fratello. I repentini cambi d’umore lo hanno portato al televoto con il pesante Daniele Del Moro.

Ieri sera le adorate gaffes di Alfonso Signorini sono iniziate prima del solito: a inizio puntata ha chiamato Luciano Punzo (eliminato ieri sera) Luciana. Lapsus Freudiano?Poi chiama Oriana Marzoli con il nome della sua nemica Ginevra Lamborghini (che rientrerà nella casa per una settimana).

La Lamborghini, che in settimana ha detto di aver chiarito con la sorella Elettra (ma chi ci crede), ha parlato di trasporto mentale nei confronti di Antonino Spinalbese.il termine ricorda molto la chimica artistica tra Soleil/Belli/Duran.Il triangolo con Oriana Marzoli, con la quale l’ex parrucchiere ha fatto pace ( di nuovo) sotto le coperte sta diventando molto caliente.

Le opinioniste sono intervenute pochissimo e in modo aggressivo. Sonia Bruganelli se l’è presa ancora con Oriana Marzoli secondo lei non credibile in questa liason con Spinalbese. La spagnola si difende dicendo che lo ha perdonato perché gli piace davvero tanto. Un bel momento, invece, quando Antonino, ha incontrato le sorelle incredibilmente somiglianti alla sua ex Belen e alla di lei sorella Cecilia.

Le opinioniste hanno messo giù l’artiglieria pesante contro Pamela Prati già incavolata con Patrizia Rossetti e Wilma Goich che avevano parlato male di lei. Entrata nella casa ieri sera, le due ( sempre più sorellastre di Cenerentola) l’hanno aggredita perché la scorsa settimana ha loro gridato “vergognati” dopo aver visto i video dei loro commenti anche su Clizia Incorvaia che la Prati ha difeso . Quelli sì che erano vergognosi.

Nonostante questo le Brugaberti hanno attaccato la diva del Bagaglino. É stata accusata di falsità perché piangerebbe senza lacrime. Poi la Berti ha veramente esagerato tirando fuori ancora la storia di Mark Caltagirone: “Prima hai inventato una storia… adesso un’altra ( con Marco Bellavia)… lavoro da 55 anni in questo mondo e so come vanno le cose…” Al rientro in studio Pamelona, da vera diva di un film di Douglas Sirk, le ha ironicamente ringraziate per il sostegno.

Alfonso Signorini per fortuna sta sempre dalla parte di Prati essendo stato anche lui vittima di una truffa sentimentale. E dalla parte di Pamela si é schierata anche Cristina Quaranta: É allucinante che stiamo a difendere Patrizia Rossetti e Wilma Goich che hanno detto cattiverie su tutti e non difendiamo Pamela che non ha mai detto niente di cattivo”. E mitica Elenoire Ferruzzi che difende a spada tratta Pamela dicendo: “Avete flagellato una ragazza, siete due false”.

Edoardo Donnamaria ha dato del “porco” a Antonino Spinalbese del quale é gelosissimo perché troppo amico della sua compagna Antonella Fiordelisi. Proprio a lei Antonino ha prestato una camicia a quadri che ha scatenato l’ira di Donnamaria. Il confronto a tre non é servito a nulla, ma il bello é arrivato nella notte…

Dopo essere stata definita “limitata” da Clizia Incorvaia, che si è scusata poi più volte, Antonella Fiordelisi ha litigato di brutto anche con Giale Di Doná. Ha sbroccato troppo e ha dato delle false alle due. Si é poi messa a bordo piscina dove è stata raggiunta dal fidanzato che cercava di calmarla. Quando le ha detto che la Incorvaia ( che ha avuto un flirt con lui) nonè una cattiva persona, ha dato di matto dicendo di volerlo lasciare stanotte stessa.

Sempre la Incorvaia non si decide con Edoardo Tavassi. Dice che hanno una forte empatia, ma che preferisce, nel caso, approfondire fuori dalla casa. E lui: “Me sa de palo sta frase”.

Il balletto é stato il momento imperdibile della serata: Carmen Russo,marinaretta in mezzo ai marinaretti, balla ( più che altro la lanciano per aria) sulle note di Alghero della grande Giuni Russo. Come scenografia alcune cabine stile Sapore di Mare. Un insieme camp che avrebbe fatto impazzire John Waters. Come finale l’ arrivo di Elenoire Ferruzzi versione sirenetta, anche se in realtà sembrava più uno squalo…

