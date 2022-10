GRANDE BORDELLO! AL "GF VIP", IL VOLTO DI "FORUM" EDOARDO DONNAMARIA HA L’ORMONE UBRIACO: BACIA E TOCCA ANTONELLA FIORDELISI E SI LECCA IL DITO SCATENANDO IL PANDEMONIO SUI SOCIAL. NON CONTENTO, SI STRUSCIA ANCHE SU GEGIA (TRA UN PO’ CI PROVA PURE CON LE SEDIE) – LUI: "CON ANTONELLA NON È AMORE. QUELLO SI COSTRUISCE, MICA NASCE COSÌ IN UNA SETTIMANA” - CHARLIE GNOCCHI LO FULMINA: “FUORI DA QUA, LUI È GIÀ FIDANZATO” – VIDEO

Sta facendo il giro della rete un video che sembrerebbe mostrare un momento di forte intimità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le immagini sono chiare tanto da rendere superflua ogni ulteriore descrizione. Sono frame che dimostrano quanta confidenza si sia stabilita tra i due, sebbene un bacio vero e proprio a sigillo di questo legame non sia ancora arrivato.

Sembrerebbero averlo anticipato questi pochi secondi vissuti in giardino, catturati dalle telecamere del reality show di Canale5 e trasmessi in diretta. Secondi che stanno rimbalzando da una piattaforma virtuale all'altra e che, se edulcorati a dovere, potrebbero essere al centro della puntata del GF Vip in onda questa sera.

Edoardo Donnamaria descrive il rapporto con Antonella Fiordelisi

Se tra i due l’attrazione è evidente, meno chiari sono i sentimenti che provano l’uno nei confronti dell’altro. Poco dopo il momento la cui registrazione è finita in rete, Edoardo ha raccontato a Charlie Gnocchi e Wilma Goich che quella che sentirebbe per Antonella sarebbe, almeno al momento, solo una forte attrazione: “Non sono innamorato. Non è amore. L’amore si costruisce, mica nasce così dopo una settimana. Chi ha mai detto di essere innamorato? Mi piace, sto bene con lei, non c’è niente in lei che mi dia fastidio”.

Charlie Gnocchi rivela: “Edoardo è fidanzato”

I dubbi manifestati da Charlie a proposito del rapporto tra Edoardo e Antonella potrebbero avere una ragione precisa. Il comico fratello di Gene Gnocchi ha raccontato ai coinquilini che il volto di Forum potrebbe essere fidanzato fuori dalla Casa. Lo ha sussurrato all’orecchio di Alberto De Pisis, influencer che aveva manifestato una certa attrazione nei confronti di Edoardo e che, registrato il pettegolezzo confidatogli da Charlie, lascia intendere di saperne di più. Poi però preferisce indietreggiare e chiede che non gli siano poste ulteriori domande: “Non farmi parlare”.

