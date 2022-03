Ivan Damiano Rota per Dagospia

Il trionfo delle gatte morte. Questa edizione del GF Vip dai tempi biblici si é conclusa. Al televoto vengono eliminati Giusas Casella e poi Barù, poi vince inaspettatamente Davide Silvestri contro la cattiva Lulú e poi trionfa Jessica su Delia.

Al televoto flash finale ha la meglio Jessica che é la vincitrice. In pratica le due acque chete sono arrivate al duello finale. Il pubblico ha punito l’amore libero di Delia e le sfuriate di Lulú, regina peró dei social che in questo caso non hanno contato molto.

Da settimane si parla della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si è ha smentito il fatto senza convincere molti. Ospite del GF Vip, Ilary é stata vittima della domanda di Alfonso Signorini che le ha chiesto di queste voci e ha dichiarato di poterle prestare Alex Belli. Ecco la risposta: risposto: “Ah ma tu non sai nulla? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa. Scherzo ovviamente è“. Nessuna smentita però…

Ad accogliere Delia Duran nello studio del GF Vip ecco naturalmente Alex Belli che prima con Soleil aveva dedicato alla “moglie” un balletto sulle note di Chimica. Davanti alla coppia profetessa della chimica artistica e del poliamore ancora più unita, Alfonso Signorini :”Hanno imparato dalle difficoltà che si puó ripartire “. Ma Alfi, dai…

Una sequela di doppi sensi, anzi, di battute a senso unico al GF Vip. Jessica Selassié, infatuata ancora di Barù, vedendolo con una corona di salsicce al collo, esclama:” Finalmente Barù mi da la salsiccia “.

Delia Duran ringrazia Davide Silvestri per la “brioche”, ma Alfonso Signorini batte tutti. Inaspettatamente quasi a iniziò puntata, ha detto che, dopo questa lunghissima avventura, penserà solo a “trombare”.

Un siparietto surreale all’uscita di Giucas Casella dalla casa del GF Vip: la compagna si é messa a cantare una canzone sugli uccelli con tanto di cip cip così bella che dopo poco Signorini l’ha fatta smettere. Ricordiamo che Casella ha ipnotizzato, dopo Delia, ieri sera Adriana Volpe con la quale gli é andata bene. Sonia Bruganelli non ha voluto. Inoltre Giucas ha coniato una nuova frase: “vivo e ibrido” (?)

Soleil Sorge, ospite di Gaia Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip Party, ha detto che Delia Duran non si meritava la finale e ha compilato il suo cast ideale di finalisti : se stessa, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Alex Belli e Sophie Codegoni. Alla domanda su chi sia stato il più stratega, ha fatto i nomi di Jessica e Lulú. La Sorge, da stasera giurata a La Pupa e il Secchione, non le ha mai amate. La più insopportabile? Miriana Trevisan,

Ecco che la Pupa è il Secchione nasce da una, anzi, da tante costole del GF Vip. Dopo la Sorge in giuria ecco Mila Suarez, ex di Alex Bell, come pupa giudicata da Soleil, “amica artistica” del Belli. Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, sarà nella villa con Amedeo Goria, papà di Guenda, in studio: già ieri ha commentato il programma a Pomeriggio Cinque. Vera Miales, “fidanzata” di Amedeo Goria, é nel cast con Paola Carsuso , gli ex gieffini Francesco Chiofalo (fidanzato con l’ ex isolana Drusilla Gucci) e Denis Dosio, ex gieffino squalificalo lo scorso anno causa bestemmia. Assente la giurata Antonella Elia causa Covid.

Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna. Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme Milano.

Il cantautore non ha voluto commentare: ieri era arrabbiatissimo con Amanda Lear che secondo lui, ha distrutto, stonando, due delle sue più belle canzoni, ovvero Cocktail d’ Amore e L’importante é finire.

Rita Rusic si é così espressa nei confronti di Adriana: “Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”. Si attende risposta dalla Volpe.

Il cinema italiano torna protagonista a Hollywood dal 20 al 26 marzo per il 17esimo Los Angeles Italia Festival con Pascal Vicedomini. L’evento avrà luogo sia fisicamente all’Hollywood Chinese Theater che online (sulle piattaforme Eventive.org e Mymoives.it) restituendo alle opere tricolori la ribalta globale,

Per la serie “'STI CAZZI”. Volto di tante campagne pubblicitarie, la giovane Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, è orgogliosa delle origini italiane e svela: “Anche se vivo alla francese, mi sento ancora molto italiano. Scusami, papà!”. Dior l’ha scelta come fashion ambassador del brand, deva ha così partecipato per la prima volta alla sfilata della collezione Primavera-Estate 2022.

